越冷越火熱 哈爾濱成今年冰雪經濟網紅第一城

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黑龍江省會哈爾濱在這個冬季紅了，被大陸公認為是今年冰雪經濟的第一網紅城市。從去年12月以來，無論在哈爾濱各大知名景點，還是在商場早市等大街小巷，隨處可見身穿淺色羽絨服、從頭到腳包裹嚴嚴實實、一口南方口音的女孩們，標準動作是看到冰雕摸一摸、看到雪抓起來的呆萌形象。透過這波「南方小土豆」操作，加上哈爾濱官方對建議的快速因應，甚至是哈爾濱市民的熱情疼愛造就出這波哈爾濱觀光熱潮。

據統計到哈爾濱旅遊一次，可以玩到百種冰雪遊樂項目，也被視為讓「小土豆」們樂不思家的原因所在，從景區賞景、購物一路到冰上漂的冰尜、滑車、氣墊船甚至熱氣球等項目都有。

中國旅遊研究院1月5日發布的「2024年冰雪旅遊十佳城市」中，哈爾濱就位列榜首。光是在2024年元旦3天假期期間，哈爾濱就累計接待遊客304.79萬人次、實現旅遊總收入59.14億元人民幣、達到歷史高峰。

盤點這波觀光熱，黑龍江省文化和旅遊廳廳長何晶表示，哈爾濱這個冬天的火爆實際上已做了一年準備。從去年1月就展開如冬季冰雪旅遊「百日行動」，還之後策劃許多高流量IP如「翹課企鵝」、「歌聲裡的黑龍江」等，藉此促進黑龍江的旅遊市場。

黑龍江省冰雪產業研究院院長張貴海也說，30年來專注冰雪與旅遊産業的設計和研究，並擔任過多個省的冰雪旅遊專家顧問，把這次哈爾濱的旅遊爆紅原因歸結為「信心、釋放、風口、體驗」等幾個關鍵詞。

他說，從北京舉辦冬奧之後，讓冬季文旅已成常態、冰雪消費成為新需求，東北更適宜提供這種體系化冬季文旅服務、多樣化北國風貌體驗，或許哈爾濱等東北城市，可以運用大環境、人文、地理風貌及趨勢，創造出更多持續吸引旅客的活動。

此外，哈爾濱官方的高自律也是關鍵，在意識到旅遊市場這波升溫機遇，大大提升產業服務意識，做到不過度浮動價格、不盲目調整價格、不虛高標注價格，讓哈爾濱的冬季旅遊營造優良可親的營商環境。