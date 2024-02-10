山東淄博燒烤暴起暴落 燒烤店紛紛拉下鐵門

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

山東淄博燒烤在去年大陸「五一」假期期間紅極整個大陸，甚至帶動淄博當地的旅遊熱潮，燒烤店更是一家一家的開，不過，這樣的「錢景」並沒有撐過去年「十一」假期，短短幾個月間，淄博當地燒烤店紛紛拉下鐵門「關門大吉」，更有陸媒以「斷崖式下跌」來形容，淄博燒烤的暴起暴落。

淄博，大陸東部一座冰冷的工業城市，為何能在一夕之間火爆全大陸，甚至成為不少城市競相模仿的對象。淄博燒烤的走紅一部份歸因於價錢便宜，更重要的原因是，學生們透過社群媒體發文，推介當地燒烤風格的樂趣，緊接著各地網紅們推波助瀾下，淄博燒烤成為流行、乃至時尚的代名詞。

淄博因燒烤變得「紅紅火火」的同時，也帶來大批錢潮。《紐約時報》指出，這座有470萬人口的城市2023年3月迎來480萬遊客。在去年五一長假期間，淄博一家菜市場裡的人，甚至比長城上的還多。

報導稱，據一家地圖服務公司數據顯示，當時北京到淄博的高鐵車票開售一分鐘即售罄。淄博地方政府還安排21輛公車，將遊客從火車站直接送到燒烤店。他們用一個巨大的海鮮市場來舉辦燒烤節，那是唯一能容納一萬人的地方。

不過，淄博的「煙火氣」顯然並沒有熬過去年「十一」假期。《中國新聞周刊》報導，當時大陸的店面租售網站上，數百條淄博燒烤店舖轉讓資訊蜂湧出現，轉讓費用從十幾萬到50萬人民幣不等。有當地業者稱，大部分店舖轉讓主因是沒有生意，虧損過大，只好認賠殺出，即時止損。

據中國經濟網等陸媒指出，淄博燒烤在去年8月就已經出現「退燒」跡象，到了9月更是一路下滑，基本上十一假期時，淄博已基本打回原形，街上不只人潮、車流變得越來越少，連帶「煙火氣」也不瀰漫整座城市，路邊成堆的燒烤攤多數已經收攤，城區的霓虹也不再閃爍。

當地一燒烤店店家就直言，生意算斷崖式下跌，現在每天僅約兩三桌客人，而五一期間一天能「翻桌」100多次；連帶過去一度「一餅難求」的淄博小餅，如今訂單量也大幅減少。

淄博燒烤熱潮不再，有陸媒分析說，燒烤本來就非淄博獨有，遊客去淄博是為追求新奇，當好奇心被滿足後，「獵奇」的心情便消失，取而代之的可能是，遊客對於往返車費、時間各種成本不滿的抱怨聲浪，而當地接待遊客能力不足的問題，也日益浮現。