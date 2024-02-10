哈爾濱旅遊爆火帶動特產銷售 馬迭爾冰棒銷量暴增104倍

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哈爾濱成為大陸去年冬季以來最火爆的旅遊城市，帶動大批旅遊熱潮，也刺激了哈爾濱特產線上消費暴漲。從去年12月下旬以來，盤點6大類哈爾濱特產包含馬迭爾冰淇淋、哈爾濱紅腸、東北大醬、格瓦斯飲料、大列巴麵包與哈爾濱啤酒的整體銷售額較去年同期大幅增長65％，尤其以馬迭爾冰棒銷售暴增104倍最為瘋狂。

實際上往年哈爾濱的冰淇淋、格瓦斯飲料與哈爾濱啤酒每在冬季屬於進入銷售淡季。但透過近期的京東超市數據顯示，上述6大類哈爾濱特產的網路搜索量都有提升，其核心品牌的銷售額更是大幅增長65％。

其中馬迭爾冰棒更是銷售暴增104倍，帶動當地其他品牌如哈老鼎豐、東北大板、索菲亞品牌霜淇淋也都有分別有不同程度的增長。

觀察這波哈爾濱的冰雪旅遊熱潮，統計光是2024年元旦三天假期，就接待遊客超過304萬人次、達到歷史高峰，期間相關收入上看59億元人民幣，是同期海南全省的兩倍以上。光是抖音平台上有關於哈爾濱冰雪大世界的相關影片播放量總和就超過76億次，相當於全大陸人平均看了5遍。

這熱度也讓京東超市頻道快速上線哈爾濱商品會場，一些哈爾濱特產更出現售罄下線情形。例如做為代表性特產之一的哈爾濱紅腸，在近期這波京東超市資料顯示，以百年老字型大小「秋林·裡道斯紅腸」在元旦期間的銷量就成長多達130％。

另透過京東超市的銷售數據發現，山西、上海、浙江、四川是購買哈爾濱特產最多的省份；大列巴麵包在北京賣得最好，廣東人則最愛東北大醬，東北木耳更多銷往了山西，更發現河北消費者對哈爾濱啤酒情有獨鍾。

奇妙的是，哈爾濱這波爆火更帶動二手平台「閒魚」跟著火熱。近期該平台上以 「哈爾濱」為關鍵字的日平均搜索量超過2萬次，這讓「閒魚」上出現許多奇特的新交易方式，從幫忙當地找攻略、請找當地人指導旅行都成了日常操作。