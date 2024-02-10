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標普衝上5千點 費半噴近2％ 美股超漲泡泡快破了？專家示警兩大風險

【旺得富理財網 李宗莉】AI之王輝達周五（9日）股價漲逾3%至721美元，超微、微軟、亞馬遜齊彈，推升標普500首度突破5000點，以5026.61點再創新高，費半更大漲近2%，美股4大指數僅道瓊收跌。但專家提醒，美股除牛熊指標逼近過度樂觀區間，也認為Fed今年頂多降息3次，標普500目前本益比超過20倍已過高。

標普500最新交易日上漲28.7點或0.57%，收5026.61點，那斯達克更一度突破萬六關卡，最高來到16007.29點，終場上漲196.95點，漲幅1.25%，收15990.66點；費半更飆1.99%，上漲89.288點來到4567.301點；道瓊則下跌54.64點或0.14%，收38671.69點。

此外，韓媒報導SK海力士和台積電將共組One Team戰略聯盟，強化AI合作，但台積電ADR最新交易日漲多拉回，下跌0.46%收133.11美元，換算約838.49元台幣價位。

美股在台股春節休市期間頻頻創高，已開始引發華爾街擔憂，美銀就認為，代表股市多空的牛熊指標，本周已經升至6.8，逼近8~10的過度樂觀區間，股市有超漲疑慮，甚至可能進一步觸發賣出訊號，不僅不建議投資人追價，反而認為應該考慮反手調節。

Crossmark全球投資公司執行長兼投資長杜爾（Bob Doll）則認為，Fed降息與企業獲利成長如同魚與熊掌難以兼得，提醒美國經濟軟著陸仍有一定難度，Fed今年不太可能降息6次，認為頂多僅會3度降息，而AI有過度炒作疑慮，標普500成分股今年獲利難以雙位數成長，從目前本益比來看，超過20倍顯然過高。