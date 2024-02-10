非富邦金 行家推2檔銅板金控股 總殖利率8％

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金控「金龍年報復發紅包」不是富邦金、中信金 行家月推2檔銅板價：總殖利率竟8％

【旺得富理財網】2023年加權指數漲了24%，但國內金控股僅兆豐金、中信金漲幅超越大盤，加上債券跌價損失的利空消失，存股族敲碗今年金控可望「報復性發紅包」。資深分析師孫慶龍表示，AI漲幅已高，對於喜歡低檔價值投資的股民而言，現在買金融股正是時候，他從殖利率及技術月KD在低檔交叉的角度挑選兩家金控--國票金及華南金供投資人參考。

孫慶龍上華視「鈔錢部署」節目表示，加權指數去年漲幅24%，但金融股漲幅有限，富邦金只漲13%、國票金12%，兆豐金、中信金是唯二漲幅超越加權指數的；其餘包含許多存股族喜愛的元大金漲22%、玉山金僅5.4%、合庫金0.77%、第一金1.32%，華南金是-2.23%。

孫慶龍說，投資賺錢基本上有兩種策略，一種叫做高檔順勢而為，像是這一、兩年大家炒的AI概念股；另一種是低檔價值投資股。他認為，現在的金融股符合後者的概念。

由於各家金融股已經公布去年獲利，可以輕易算出今年各家可望配發的現金股息，孫慶龍統計，今年預估現金股息會超過4%殖利率的至少有6家，分別是中信金4.66%、兆豐金4.75%-5.01%、永豐金4.22%、華南金4.24%-4.71%、開發金4.2%-5.04%、元大金3.82%-4.19%。

上述是指現金股息，不包含股票股利。以國票金為例，公司特別提到，如果去年公積有機會回轉的話，今年會多配一些，法人推算，如果現金和股票加總起來，國票金今年有機會配高達1元，以總殖利率來看可望超過8%，不過這還是要等到公司正式拍板後才能確認。

在14家金控中，孫慶龍從技術分析角度，挑選2檔可切入，第一檔是上面所提總殖利率有機會超過8%的國票金，孫慶龍說，國票金的月KD指標在去年12月出現低檔黃金交叉，從12月25日股價11.55元來看是一個蠻漂亮的價位。

另一檔是華南金，它曾經在2021年的3月月KD在40以下出現黃金交叉，當時華南金股價從18.6元漲到2022年4月25.7元，波段漲幅37%；如今華南金也在去年11月的月KD出現40以下的黃金交叉，對照當時的股價22.25元，是否能夠複製上一波37%的漲幅令人關注。

國票金2023年全年稅後純益20.27億元，EPS為0.58元，由於公司表示如果去年特別盈餘公積可以回轉作為股利發放來源，法人估今年現金股息加計股票股利有機會發放1元，以目前股價計算總殖利率上看8%。昨（2/2）收盤價為12.15元。

而華南金2023年獲利創史上新高，達216.26億元，年增率24.98%，EPS為1.59元，預估今年可望配息0.9元至1元，現金殖利率上看4%。昨收盤價為21.9元。

免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。