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豬毛髮監測再新增80樣本 皆無瘦肉精

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農業部10日表示，因應台中市衛生單位至國防部福利事業管理處台中福利站抽驗台糖豬肉產品，檢出低劑量西布特羅（Cimbuterol）0.002 ppm案，農業部已啟動多面向監測作為，2月3日至8日間累計已完成553件樣本（豬血清、毛髮、飼料、同批肉品等）之檢驗皆未檢出乙型受體素（瘦肉精）。

今日再新增完成肉品市場豬毛樣品檢測結果80件，皆未檢出乙型受體素。因此2月3日至9日間農業部累計已完成633件樣本（豬血清、毛髮、飼料、同批肉品等）檢驗，皆未檢出乙型受體素。

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