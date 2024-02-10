Apple Music中國2023年度榜 周杰倫橫掃榜單

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Apple Music中國2023年度榜統計100首播放次數最多歌曲，周杰倫歌曲再度橫掃榜單，計有55首歌曲名列榜上；「七里香」是播放次數最多歌曲，2021年起連續3年摘下榜首。

Apple Music中國2023年度榜揭曉，100首播放次數最多歌曲中，有55首為周杰倫作品。其中，「七里香」（2004年發行）連續3年拿下年度榜播放次數最多桂冠，而且前20大歌曲有19首是周杰倫作品；第16名為林俊傑歌曲「交換餘生」。

Apple Music中國2023年度榜前10大歌曲依序為「七里香」、「晴天」、「愛在西元前」、「夜曲」、「一路向北」、「明明就」、「花海」、「稻香」、「等你下課」、「半島鐵盒」。

第11至20名依序為「擱淺」、「反方向的鐘」、「蘭亭序」、「楓」、「告白氣球」、「交換餘生」、「簡單愛」、「我落淚情緒零碎」、「說好的幸福呢」、「暗號」。

「周杰倫是我的青春」、「20年過去了，華語樂壇沒一個能打的」、「七里香是神曲」、「內娛（指中國娛樂圈）尚需努力」，中國社群上述討論直指周杰倫是「真頂流」，多以「霸榜」形容周杰倫歌曲多年來橫掃年度榜現象。

周杰倫歌迷、上海的楊小姐對中央社記者表示，先前沒有買到周杰倫上海演唱會的票券，不過當晚有特別去等在場邊，可以聽到一絲絲歌聲都好，「周杰倫在這邊真的特別火」。

她說，周杰倫歌曲好聽、好上口是喜歡原因之一，一些20年前推出的作品，現在聽也沒有違和感；對於現在一些所謂的「抖音神曲」，沒有感覺到特別的情感連結。

過往有分析指出，周杰倫除了詞曲出色外，他將雙節棍、青花瓷、蘭亭序等詞彙寫入歌詞，這些文化符號在中國獲得強烈共鳴；周杰倫在音樂市場同期競爭對手是韓國音樂浪潮，他的音樂表現可以與「韓流」抗衡，電影「不能說的秘密」在韓國掀起熱潮，在中韓有些矛盾情結中，周杰倫音樂成就被賦予了另一層投射。

周杰倫2023年10月12至15日在可容納近8萬人上海體育場舉行「2023周杰倫嘉年華世界巡迴演唱－上海站」，一連4場演唱會票券開售秒殺，沒有買到票券的歌迷一連4個晚上集結在場外，跟著滲出場外的歌聲、音樂搖擺、大聲歌唱，構成「場內8萬人、場外10萬人」景觀。