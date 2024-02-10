繼承叔叔遺產變億萬富翁 上班族這樣做

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繼承叔叔遺產變億萬富翁 上班族爽辭職 見一條件後悔了

【中時新聞網之網推 賈恩祺】韓國一名男性上班族繼承了叔叔的上億遺產，立刻興奮辭職，準備享受億萬富翁的生活，豈料仔細一看才發現，叔叔竟制定了「一分錢都不能少」的規則，如果違反，遺產就會被收回，讓他崩潰不已，還後悔一開始太過衝動辭掉工作。

根據日本媒體「マネー現代」報導，韓國一名男子的叔叔生前沒有子嗣，所以在叔叔過世後，繼承了他的全部財產，金額高達100億韓元（約新台幣2.3億），讓男子一夕之間成為億萬富翁，他興奮不已，立刻辭去原本的工作，打算享受財富自由的生活。

然而叔叔擔心他拿到這筆錢後會毫無節制的亂花，定下了「一分錢都不能少」的條件，一旦違反，遺產就會被全部收回，這個條件讓男子頭痛不已，起初他認為購買房產再出租似乎是個好主意，但可能會有租客拖欠租金的風險，還要考慮房屋稅和房價變動，至於投資股票更是危險的作法。

最後男子只好選擇最保守的方案，將遺產放到銀行定存，結果算下來每個月只能領到約230萬韓元（約新台幣5.4萬）的利息，男子無奈表示，原本以為繼承叔叔的遺產後，可以過著富豪般的生活，沒想到實際算下來才驚覺可以動用的金額並不多，對於衝動辭去工作的行為感到後悔不已。