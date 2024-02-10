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失智症有救了？「5大生活習慣」延緩大腦退化

  • 中時新聞網
失智症示意圖。圖／摘自網路YouTube影片。
失智症示意圖。圖／摘自網路YouTube影片。

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【中時新聞網 黃凡甄】失智症普遍被認為是不可逆的退化疾病，不過一項刊登在《美國醫學會神經學期刊》（JAMA Neurology）的研究顯示，即使患者腦部已經出現病變，仍有可能透過改變生活習慣，來減緩認知上的衰退。這也是首次有研究透過大腦病理解剖，來探索風險因素與認知衰退的關係。

美國有線新聞網（CNN）報導，這項研究的對象是586名住在芝加哥、平均年齡91歲的長者，他們在去世之前，於1997至2022年間連續20多年定期接受生理與認知能力檢驗，並每年接受生活方式問卷調查。

研究人員分析這586名長者的大腦解剖報告，與他們的生活習慣進行比較。結果顯示，生活方式較健康的長者，即使罹患了大腦相關疾病，認知能力仍較高。

事實上，超過88%受試者的整體認知能力「與生活方式直接相關」，只有不到12%的受試者明顯受到β澱粉樣蛋白（Beta-amyloid，堆積成大腦斑塊並導致退化）影響。

研究列出的健康生活方式包括：

1.不抽菸。

2.進行中度至劇烈程度的運動，每周至少150分鐘。

3.有限度的飲酒，女性每天不超過1杯，男性每天不超過2杯。

4.經常參加活動來刺激大腦，像是打牌、下棋、參觀博物館、玩拼圖或閱讀等。

5.依循地中海式的飲食方式，以大量植物、全穀類、堅果、富含Omega-3的魚類，以及初榨橄欖油為主，避免高鹽並減少攝取紅肉和甜食。

文章來源：You can fight existing signs of dementia with a healthy lifestyle, a new study suggests

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