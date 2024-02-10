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搭機會被黑？空服員曝「奧客暗號」 小心4大NG行為

【中時新聞網 黃凡甄】許多行業都有自己的術語，航空圈也不例外，一名國外空服員日前向《太陽報》爆料，稱圈內常以「菲利普」來暗示討人厭的奧客，這些人很可能無法得到妥善服務，同時他也透露避免被貼上這個標籤的方法。

這名匿名空服員表示，機上人員彼此會用暗號「菲利普」（Philip）來稱呼奧客，這個名稱源自英文縮寫PILP，意指「欠揍的乘客」（Passenger I'd Like to Punch），後來才漸漸演變成菲利普（Philip）。

該空服員也分享了搭機時需注意的幾個禮儀，其中最需要避免的就是「一直按服務鈴」。他表示，乘客按鈴通常意味著兩種情況：緊急醫療需求或索取飲料。由於機上人力有限，建議除非事態嚴重，否則最好耐住性子等待空服員到來，避免重複按鈴的行為。

他也提到，現在社群平台風行，不少人會用手機拍攝搭機的過程，並放上網路分享，但部分空服員對於「被偷拍」其實相當反感，一經發現也可能被列入黑名單，許多航空業者也針對此舉制定了相關規範。

此外，乘客搭機時雖然可以四處走動、伸展筋骨，但建議最好以不妨礙他人為前提，也盡量不要在廚房附近閒晃，避免影響空服員執勤。

最後他指出，另一個讓空服員頭痛的情況，就是機上出現哭鬧不休的嬰兒，父母自己卻無力處理。因此他也提醒怕吵的旅客，搭機時除了隨身自備降噪耳機之外，或許也能多帶點耐心，協助或包容他人的不便之處。

文章來源：‘Expect to get bad service’ says flight attendant – if you hear secret code used on plane