SOGO福袋連續18年搶第一 頭香哥：要排到跑不動為止

大年初一喜洋洋，購買福袋是許多民眾過年的儀式感，不少消費者也透過日前預購，或當天現場排隊搶買百貨福袋沾喜氣，其中SOGO百貨忠孝館新年福袋歷年來皆採現場排隊購買，每年年初一都吸引數百位民眾前來，各樓層會推出不同的獎項增加多元性。 幾乎可說是全台最忠誠的百貨福袋「頭香哥」葉先生，74年次，大學曾有在SOGO打工的經驗，從20歲出頭就每年不間斷地來排福袋頭香，今年已是連續第18年，昨晚除夕晚間8點就來到SOGO忠孝館，只差第2名不到20分鐘，目前鎖定周大福黃金，且不畏12度低溫，只穿一件短袖上衣，便在戶外足足等了近15小時。葉先生表示：「穿短袖比較好跑步，已經規劃好要衝刺的動線。」 葉先生進一步指出，其實福袋不是排得前面就能抽到好獎，任職電信業客服的他不特別迷信，純粹就是想在新年求個好彩頭、儀式感，就跟很多人搶宮廟頭香一樣，一定要到現場購買，如果是預購的會沒有感覺。因為連續多年排頭香，也獲得SOGO百貨贈送紅包感謝，葉先生說，這些紅包錢都不會花掉，在家供的好好的，代表財源廣進。問及是不是會一直每年搶頭香下去？他信心滿滿回答：「要排到跑不動為止！」 SOGO百貨台北店即日起至2月12日舉辦「祥龍納福袋好運」，推出逾萬個福袋供搶購，初一至初三期間至SOGO台北店購買福袋，即可兌換刮刮卡，有機會刮中限定大獎，包括初一大獎「歌詩達郵輪豪華日本之旅5天4夜雙人行」、初二限定「iPhone 15 Pro Max 256G」、初三限定「ASUS ROG Ally電競掌機」等好禮。