全聯初一實體福袋開搶 大安延吉店連4年頭香都是他

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大年初一搶購全聯福袋已是全民例行走春儀式，全聯今年龍年福袋線上線下推出超過17萬個，最大獎是4台豪華電動車，今（大年初一）9點準時開賣，雖遇上低溫寒流，仍吸引民眾一早排隊搶好彩頭。在大安延吉門市排隊的頭香民眾姜先生表示，早上7點就帶著狗狗就來排隊，最想抽到頭獎Tesla Model X，且姜先生連續4年都到全聯排福袋，都是排第一位，這次特地來排1800元的福鍋，覺得CP值非常高。

而去年頭獎落在台中豐原區，其中台中豐原向陽店第一位排隊的黃先生表示，今天一早7點帶著太太來拍隊，想要搶個好彩頭，兩個人各買了Discovery 26吋多功能露營行李箱，順利拿到福箱的同時，也信心十足的喊出「頭獎是我的！」

全聯龍年實體福袋開賣1小時販售近8成，至於小時達與實體門市同步販售的「龍年福袋德國雙人多功能微電腦電子鍋2L」，大年初一 10點準時開賣，限量3000組不到一小時銷售超過9成，接近完銷；小時達歡慶福袋活動加碼推出，購買福鍋用全支付結帳，前1500名消費者再贈50全點，額外抽日本雙人之旅，及萬元全點線上購物金，將於2月22日進行抽獎。

全聯龍年福袋最大獎是4台豪華電動車，包含2台「Tesla Model X」（市價325萬元）、2台「Volvo XC40 Recharge」、（市價約193萬元），總價值超過1000萬元，還有gogoro「VIVA XL」及挪威奮進號自由行3日、中華航空日本東京來回機票等。