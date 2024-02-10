AI噴射機將發動 專家1關鍵挑出神腦等5檔

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不是華碩、緯穎！AI噴射機又發動 微笑曲線選股法 專家1關鍵挑出緯創、宏碁等5檔

【旺得富理財網 李宗莉】OpenAI、SK海力士爭相拉攏台積電，擴大AI晶片布局，推升台積電在美ADR股價飆上133.11美元，換算台幣股價為838.49元，與現貨價差逾3成，也拉大台股開紅盤後的想像空間。

專家分析，金龍年仍是AI當道，產業微笑曲線兩端的品牌和通路，受惠程度最大，宏碁、緯創、神腦、藍天與聯強等5檔可留意，至於華碩與緯穎股價領漲且都來到高檔，股價翻倍機率則相對較低。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，2024年開市後，台股陷入一陣亂流，但美股彷彿是台股救星，輝達（NVIDA）1/3以來大漲27%，來到歷史新高 603.31，超微（AMD）亦飆漲30.3%飆漲，創新高來到 174.2。

其中最令人矚目的則是美超微（SMCI），1/19上調財測後大漲35%，今年漲幅更高達65%。個股強勢的漲幅也幫助4大指數S&P500、道瓊及費半突破阻力，創下歷史新高，那斯達克也創下近2年高點，牛市氛圍也讓外資 1/19 在台股反手大舉買進808億元。

1/20輝達創辦人黃仁勳再度蒞臨台灣，AI教父不僅讓寧夏夜市人滿為患，更是再度掀起AI熱潮，讓輝達相關概念股一起搭上順風車。

他表示，這樣熟悉的場景，不禁讓人聯想到去年光景，5/20黃仁勳首度來台，當天輝達股價跳空大漲，同時ODM廠緯創也共襄盛舉，強勢亮燈，而今年1/19漲停後，1/20更是跳空，不到3天的時間大漲接近20%。

外資報告提到，亞洲半導體供應鏈今年下半年B100產量預估約為500~600 萬片，H100/H200出貨量會在今年Q2開始成長。在產能部分，台積電法說提到CoWoS產能緊張延續到2025年，今年產能預估35kpwm，明年擴大至50kwpm，其中B100每片晶圓有14個晶片，預計消耗約4萬的台積電CoWoS產能，也將導致H200出貨時間延至下半年才會放量，預計每月出貨給大陸客戶200~300萬顆。

1個產業最為關鍵的成功要素通常鎖定在微笑曲線的兩端，即品牌和通路。隨AI PC/NB市場蓬勃，王榮旭認為，華碩（ASUS）和宏碁（ACER）等雙A將是最大受惠者。

然而，華碩股價已經達到400多元，實現倍數增長難度較高，相比之下，宏碁股價目前僅40~50元，股價準備迎接一波狂飆。

AI NB雖然大家目前只聞樓梯響，還在做夢階段，但以前的手機叫PHONE，現在是SMART PHONE，以前的NB只有NB，現在則是AI NB，尤其是美國CES展後，放眼未來全都是商機。

在通路端，同業中有神腦、藍天與聯強，其中藍天去年底受惠於AI PC題材，不到10天的時間有3根漲停板，非常強勢。

聯強則是亞太第1大，全球第3大的3C通路商，透過營運管理平台來客製化整合供應鏈上下游，AI PC/NB下半年出貨後，將帶動消費電子復甦，12月營收更是創18個月以來的新高，在通路上，投信已經悄悄的開始布局，同時代表下半年產業復甦後，股價更是充滿著想像與上漲的空間。

此外，大家對於宏碁集團在2000年陷入虧損危機，將集團三分天下的情況應該不陌生。當時，緯創就是由宏碁集團分割出來的一環。投資緯創，不僅僅是出於對伺服器代工的考量，在這方面，純度最高的緯穎，無疑是更理想的選擇。

只不過有限資金只能買1張緯穎，相對地，可以擁有10多張緯創，而緯創作為緯穎的母公司，可以每年認列緯穎，這正是選擇緯創的主要原因。在台灣AI NB伺服器領域，眾多零組件之中，最引人注目的不是散熱或機殼，而是被譽為台灣之光的「板卡」。

緯創的價值不只是財務數字成長，EPS從去年4元調到今年7元，甚至是明年的9元，最重要是整個AI伺服器最有毛利率的那張卡，不只輝達找他做，AMD跟 Intel都在搶。

這時謹慎的投資人就會發現，即便緯創並未公布單一產品毛利率，但光從過去的毛三到四拉到現在的9%，就可以看出這毛利率有多高。同時台灣純度最高的緯穎，緯創持股最多，這樣買緯創的話，就代表不只買了代工，也買了板卡。

去年緯創EPS僅4元，股價就能超過160，那今年EPS接近翻倍的話，股價要漲到哪呢？

2024年台股在面臨初開市的波動中，曾經受到一波賣壓影響，讓投資者感到一絲不安。然而，美股的表現成為了一絲曙光，尤其是AI相關概念股，這使得外資重新看好台股，加碼進場。

AI浪頭掀起後，台灣之光將會是大家的指標，宏碁的品牌價值加上緯創在AI伺服器領域的領先地位，將帶動台股AI輪動，王榮旭認為，今年台股將穿戴著AI的翅膀，飛向更高的天際。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。