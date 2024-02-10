台中老屋買氣夯 這區每1.8人就有1人買老宅

【中時新聞網之房產網 葉思含】新屋房價居高不下，老屋反而成人氣王，中信房屋研展室根據實價登錄資料統計，近兩年台中市30年以上住宅成交佔比，其中「中區」的老屋成交量以55.4%的區域佔比勝出，平均每1.8人就有1人選擇入手30年以上中古屋，大肚區跟北區各以54.0%跟49.8%占比緊追在後，而排名第5名的大甲區則從前年(111年)占比27.9%，大幅提升至45.8%，老屋市場熱絡。

台中青島加盟店店長張昀穠指出，中區原本是台中舊市中心，之前的台中市政府就位在此處，整個區域的屋齡都很高，30年的房屋已經算年輕了，近幾年僅有零星危老重建、拉皮的建案，因此要入手的話也只有老屋可以買，且區域內的空屋率很高，大多的交易都是在等都更，先前還有因路名為臺灣大道中華路口，備受陸資喜愛而進場置產的傳聞，買氣還是相當熱絡。

而排名第2的大肚區則是近幾年竄出頭的區域，張昀穠說，大肚區離中科跟東海商圈都不遠，也有人口支撐，這邊的土地都是住三、住四容積都高，原先周邊的新案又少，在台積電議題帶動下，預售屋都創高價，但因為是海線基期比較低的區域，投資市場很可期，有一些買盤因為價高轉往入手中古屋，目前中古透天的總價700萬到1000萬上下都有機會入手，但釋出量不高，在市場的去化速度很快。

中信房屋研展室副理謝欣亞說，老屋因為價格相對便宜，實際使用空間大，因此在相同預算下，不少民眾會因為地段而選擇入手，但30年以上老屋較常會有漏水與管線老舊等狀況，建議要針對基礎工程全面盤檢，謹慎評估維修、維護成本是否符合自己的預算與需求。