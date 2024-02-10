好手氣！強運男連搏11個聖筊 獲金門風獅爺福德祠2200元錢母

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台開集團旗下金門風獅爺商店街福德祠新春「求發財金」活動今(10)日上午在天震堂醒獅團精采的開場下熱鬧開搏，吸引數百位民眾搶在大年初一陸續前往求好運，活動剛開始便有一位吳姓民眾連續搏得11個「聖筊」贏得全場喝采，將2200元錢母帶回當發財金，他表示，錢母的多少不重要，重要的是開春就有好手氣，連續的聖筊讓他頓時「嚇到」，相信在新的一年運氣一定超級旺！

據了解，風獅爺商店街福德祠「求發財金」活動源於2015年，今年已是連續第10年舉辦，每年農曆新年初一至初三上午 11 點至下午4 點開放信眾求發財金；求金者須為年滿 20 歲的本國籍信眾並攜帶身分證方可求金，求得的發財金即為錢母，可保佑事業發達，工作順利。

風獅爺商店街經理鄭志宏說明，福德祠「求金」的方式，首先由信眾先向土地公焚香祈福後，就可取筊，再向土地公行禮並告之姓名、住處以及許下心中祈求的願望後，就可開始擲筊求金；擲得一次聖筊，可求得200元發財金，擲得聖筊後可再擲，每擲一次聖筊增加200元發財金，聖筊無 上限，發財金求得金額也無上限，直至擲到笑筊或蓋筊，如果未獲「聖筊」者，則致贈開喜鴻運金「錢母」乙份。

上午活動剛開始，一對吳姓夫婦便道現場抽號碼牌排隊等求發財金，太太許小姐先「搏杯」即以5個聖筊羨煞旁人，吳先生接連上陣後更以連續6個聖筊先破了老婆的紀錄，第7搏再現聖筊，旁人更是驚呼連連，而他好運不斷，竟連續搏出了11個聖筊，將2200元錢母帶回家當發財金。後面排隊的民眾替他開心的說，連續11個聖筊，如果去參加烈嶼保生大帝廟的擲筊大賽，頭獎轎車一定是他的。

風獅爺商店街過年期間除了福德祠求金活動外，於初一至初三還籌辦的「龍來逛市集」過年市集， 廣邀金門各小吃美食、童玩、文創商品、手作坊 DIY、手作蛋糕甜點、串燒等業者現場擺攤，藉由求發財金時聚集的人潮，讓參與的業者在新春開始就發財！另也邀請在地團體舉辦「元氣寶寶搶頭香」寶寶爬行比賽與「瘋狂搶錢幣」寶寶搬搬樂比賽，增添寶寶萌樣的樂趣，前八名獲勝的寶寶還可把現金帶回家！