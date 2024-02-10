微風廖鎮漢看景氣「先蹲後跳」，基隆東岸盼三方溝通

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微風集團董事長廖鎮漢10日大年初一依循率一級主管開門新春拜年，近期微風拿下基隆東岸經營權，引發基隆市府與前經營者爭議，廖鎮漢首度回度「整個過程公正」，也期市府與前經營者等三方溝通，他同樣出身基隆，以微風規劃能力與經營能力，把最好的帶給基隆，預計將帶動500至800就業機會。

廖鎮漢同時對2024年景氣樂觀，強調全世界解封後景氣在變好，台灣的韌性更強，微風將會先蹲後跳。

微風廣場2023年營收突破330億元目標，2024年在微風東岸新店挹注，有望再推高峰；廖鎮漢強調，微風集團最大優勢在於規劃能力與經營實力，他並舉台北火車站為例，微風集團就是有經驗把不好的地方做到現在，目前微風北車廣場去年營收即高達30億元，為微風集團旗下獲利最高店。

今年微風推出600份福袋，在年前一週線上預購開賣，短短半小時內瞬間湧入上千人搶購完售，大年初一開店10：30前即湧入不少兌換福袋人潮；此外，基隆微風東岸，雖有前經營者爭議，微風自2月1日接手後，7日即開賣福袋，大年初一即有三人中大獎將GOGORO電動機車帶回家，廖鎮漢表示，將微風東岸打造一個全新地標並締造優質的購物休閒空間，把最好的呈現給基隆市民，是目前微風要做的本分，基隆是36萬人口城市，且兼具極大觀光價值，微風有相當良好的經營實力、規劃能力，商場會更好。