分析：除非拜登自行退選 民主黨換人選總統困難重重

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美國特檢報告點出總統拜登記憶力問題，使他的健康再度成為大選焦點話題，引發民主黨是否會換人上陣的疑問。「金融時報」分析，除非拜登自行退選，否則換人將是困難重重。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）去年指派特別檢察官赫爾（Robert Hur）調查拜登（Joe Biden）擔任副總統期間不當處理機密文件，8日公布的調查報告指出拜登接受問話期間暴露的記憶力問題，將他形容為「善意、記憶力差的老人」。

「金融時報」報導，這份報告對拜登精神狀況的評估招致他在一場緊急召開的記者會上憤怒回應，也讓外界對拜登健康的關注，遠遠超過司法部決定不對他提刑事起訴的報告結論。

81歲的拜登有意競選連任，可能會在11月大選與77歲的前總統川普（Donald Trump）再次對決，而赫爾的報告點出年紀將是拜登最大弱點。這如同送了一個政治禮物給川普所屬的共和黨。

這也再度引發了民主黨是否應該趕快尋找另一個總統候選人的疑問。此舉不僅是一個賭注，但也是白宮無法消滅的一個想法。

●拜登受到的損害有多大？

拜登準備競選連任，但卻創下美國近代史上歷任現任總統的最低支持度。民調平均值顯示，若他與川普在大選再次對決，他的支持度落後川普。

許多選民都對他的年紀感到擔憂，甚至民主黨人也是如此。赫爾的報告也證實這些擔憂是合理的。

但儘管如此，拜登的政治實力是協助鞏固民主黨至今仍支持他競選連任的因素。他實現了美國經濟強勁復甦並推動產業政策，還重組美國聯盟；除了與左派人士在以色列議題有分歧，拜登在意識形態上滿足了黨內進步派及溫和派的期待。

而對民主黨而言最重要的是，拜登接連打贏選戰。他在贏得2020年總統大選後，帶領民主黨在2022年期中選舉創造優於預期的表現。拜登當時的支持度很低，對他年紀的擔憂也已存在，但他到目前取得的成功是競選連任未出現黨內重大挑戰的主要原因。

●仍有可能出現變化嗎？

拜登至今沒有放棄競選連任的傾向，但他如果真的退選，最顯著的前例就是1968年3月詹森（Lyndon Johnson）放棄競選連任，讓民主黨其他競爭對手爭取黨內提名。

詹森當時的副總統韓福瑞（Hubert H. Humphrey）準備迎戰羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy），但羅勃．甘迺迪卻在當年6月遭刺身亡。韓福瑞隨後在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會獲提名，隨後在大選中敗給共和黨的尼克森（Richard Nixon）。

今年民主黨全國代表大會也將在芝加哥登場，令人不禁想到1968年的選戰。

但除非拜登自己決定退選，否則換人出馬角逐白宮大位的道路將是困難重重。他已獲得民主黨全國委員會（Democratic National Committee）的全力支持，與黨內達成的聯合募款協議也賦予他重大優勢，很可能會贏得初選，8月在芝加哥正式獲得民主黨提名。

民主黨全國代表大會過後，除非拜登喪失行為能力，否則就幾乎不可能找到取代他參選的新候選人。

美國「國家廣播公司」（NBC）也報導，多數民主黨人仍力挺拜登，幾乎可確定只要他有意願，就能贏得民主黨提名。唯有拜登決定退選，民主黨才有可能提名新人選角逐大選。

●有任何人想挑戰拜登嗎？

除了明尼蘇達州聯邦眾議員議員菲力普斯（Dean Phillips）以外，幾乎沒有候選人願意挑戰拜登。問題是，是否會出現更有可能挑戰成功的候選人願意接棒。

現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）是拜登最想當然耳的接班人，但她支持度一樣很低，密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）、肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）及加州州長紐松（Gavin Newsom）也都是可能的挑戰者。

不過，現在才準備競選總統，對美國通常超過一年的競選週期而言為時已晚，也是一場大賭注。這些人等到之後再決定是否於2028年角逐白宮大位，可能是較好的選擇。

儘管民調顯示，美國選民渴望拜登以外的人選，但並沒有強力證據顯示，上述任何一位州長較有機會贏過川普。

目前僅有一小部分州已舉行民主黨總統初選，但已沒有足夠時間讓新的候選人參選並徹底擊敗拜登。

●第3方挑戰的可能性？

拜登高齡的弱點，加上川普的不受歡迎，理應為第3方勢力的候選人開了一條康莊大道。美國環保律師、反疫苗倡議者小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）已宣布獨立參選，綠黨的史坦（Jill Stein）、非裔學者威斯特（Cornel West）以左派路線展開選戰，他們可能對投票結果會有一點影響，但都不可能防止拜登或川普任何一方贏得大選。

而最大的變數可能來自美國中間派非營利政治組織No Labels推出的候選人。這個組織尚未推派候選人，被點名者包括民主黨聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）。

●拜登能做的是什麼？

拜登遇到的巨大困難是，年紀是他無法改變的事實，而且，拜登選擇嘲弄並忽視對他健康狀況的質疑，到目前為止，這種策略並未奏效。他能做的其中一項改變是，進行更多訪問、舉行更多市民大會及記者會，而不只是短暫和記者交談、念出準備好的文字稿，但這也可能冒上失言的風險。

另一個選項是發表更嚴肅的演講，談論自己如何處理高齡問題、年紀與總統工作的關聯性，就像前總統歐巴馬（Barack Obama）直球對決種族議題一樣。

「金融時報」直言，否則的話，拜登就只能希望美國選民不理會對他年紀的擔憂，照樣把票投給他，選出一個比川普還穩定、合理的總統。