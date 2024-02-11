吳淡如：把自己想法放第一位 劃清界限才能勇敢成長

你的未來就只是你的事

界線模糊會造成什麼影響，我相當有經驗。我的父母都是循規蹈距的教師，耳根子也軟。只要有人來說我們家孩子什麼，他們一律要求我們改進。問題在於有些人的意見是相左的，所以他們的要求可能是今天A，明天B，飄忽不定。

我媽對我要求的唯一標準，就是「符合旁邊所有大人的標準」，還有「一定要跟大多數人一樣」、「誰覺得好就要怎樣」……，這還真的是童年陰暗的回憶。

最荒謬的代表作是，我在選大學志願時，她問遍了所有親戚，我該填什麼志願。那些其實沒太親密的親戚，還真的各自有意見。當年我和弟弟都因此備感困擾，因為我媽傳遞來的那些要求可以用「今日河東，明日河西」來形容。

有趣的是，那些親戚還真沒有人念過大學。他們被我媽邀請來決定孩子要念什麼科系，心裡一定覺得備受尊重吧，但我們可慘了。隨著各種要求轉戰四方，疲於奔命與招架。

不過，這也養成了我們「與其被搞得暈頭轉向，不如獨斷獨行，反正要錯也是我自己錯」的個性。我和我弟都長成了有主見的大人。我們的大學志願還真的都是獨排眾議，自己選的。你們既然給了我一百個，那為了避免被弄昏，我就選我要的那一個。

出社會開始有了些微收入之後，有幾個親戚長輩還來我家要教我「理財」（現在你明白為什麼本來想當文青的我，後來發現自己一定得精明吧），因為我爸媽就一直乖乖的在受教啊！多年積蓄都如風中飄絮有去無回了，還是不懂拒絕。

你一定想問這些主動來教理財的長輩很富有嗎？當然不，有的被倒了上千萬的會，有的為了賺取某種佣金，總之，後來都處在破產狀態，他們的孩子們也被連累了。如果真的接受了他們的熱心教導，結果可想而知。

希望我的這一點經驗能夠提醒你：那些主動上門要讓你把錢交到他們手上的人，都有各自的盤算，但都不會為了你盤算。在人際關係稠密、有「人情味」的鄉下長大，人際界限的確比較模糊，來我家的人幾乎都不用按門鈴，門一推就進來說東說西。呵呵，這也是許多人嚮往住「透天厝」、但我寧可不要的原因。

好心，有時反而會出現破壞和干擾的行為，因為每個人的需求和個性不一樣，而你沒有搞清楚就出手。自己的事自己解決，自己的錢自己理財，自己的孩子自己管，天下太平。但有太多人太愛「不知不覺的」替別人決定人生了。很多人到人的界線裡頭來說「應該」，自以為「我是為你好」、「我是為你在想辦法」，其實都是侵犯，也是一種控制。

要好好當一個人，過著像樣的生活，你要拒絕一些不合理的手，在你背後想要操控你的決定。別人來侵犯你的心理界線，你不需要一味的退讓。

想要活出自己要的人生，不能不會護衛自己的心理界線。

若覺得自己某方面的知識不足，現在多的是管道可以學習和求知，就算問Google大神，也比東問西問，亂問人來得強（固然，G大神的資訊也還需要一個清楚的大腦來比較和過濾）。

如果你感覺界限被侵犯了，就不要委屈接受，接受一次，就會有第二次。如果你不表態，別人還真的以為自己在做好事，你還真心喜歡。

把自己的想法放第一位

東方人的家庭觀中，界線是模糊的，家長常過度干預孩子的志向以及交友關係，並且認為「想法一樣才是孝順」。支配者本身未必有足夠能力，但卻擅長控制，有的家長就像是駕駛技術不佳的司機，卻緊握著方向盤，帶著孩子一起撞山壁。在這種家庭長大的孩子，越被「關照」，心中創傷越多。

順服的孩子，長大了，界限內的自我卻仍然被踐踏，始終聽不見自己內心的聲音。

人生中最不好的感覺，就是被逼迫的感覺。理直氣壯的把自己的想法擺在第一順位吧，然後為自己的決定負責。你為自己做的人生決定，並不需要別人贊成。人生不能總是「人云亦云」，劃清界限才能勇敢成長。

賈伯斯曾經這麼說：「要對一件事情說是，常常必須對一百件事情說不！」如果你要過自己想要的生活，的確是要懂得各式各樣的拒絕。你不可能一邊討好別人，一邊做自己。在他人的批評裡上下起伏，只會讓你越來越厭惡自己。

心理師蘇絢慧這句話說得好：「一段關係不管如何親近，都需要學會善待。越是親近，彼此越是要不失去尊重和禮儀。」伸手時請區分，這是誰的問題。如果不屬於你的問題，請退到界線外頭去。

在一個演講中，我清楚記得這段對話。主持人問知名女企業家：「你要給現代女性什麼建議？」她回答：「我給現代女性的建議…… 就是你不要再聽建議了，問問你自己吧。」

真是精采回答。經過了這麼多年的實驗與鍛鍊，我同意，把人生決定放在自己手上，還真的最省力。