老了要找離醫院比較近的房子？關於退休老後，吳淡如這樣分析

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未來一定比過去更有趣

傳統媒體是鐵達尼號。很多行業都面臨夕陽西照。

事實上，不少精英，比我早看到這個問題。已經有許多比我優秀的傳統媒體精英，看出傳媒終究是無可挽回，雖然還沒有死亡，但必然在慢慢消頹，他們很早就跳出來，成為自媒體的大鱷。

他們在跳出來創業前，也都備受質疑：原來不是很好嗎？開電視都看得到啊！如果他還來自農村，那麼家鄉父母一定會覺得他根本是「吃飽了換餓」。

有不少人現在都是新行業的大鱷了，這當然也經過更辛苦的絞盡腦汁、不眠不休、無數次的與時俱進，還有好幾回的資金斷鏈威脅。他們的共同特點是：對過去的「沉沒成本」毫不留戀，對於那些實在還很模糊、卻必定成趨勢的將來，懷著強烈的好奇心，堅持著意志力，來為自己的未來轉型。這也可以稱為「預期思維」——就跟投資股票一樣，看重的是未來價值。

不管你有多少資歷，都必須讓你的未來比過去更有趣。只要你活著，想要活得好，其實沒有真正的「退休」，那麼當你把這個願望達到之後，沒有願望了，不就剩下混吃等死而已？

有關於退休，有許多老觀念，都是經不起細思的。我曾經聽過一個線上演講，來自大陸知名的媒體人袁岳。他說：「據統計六八％的人有環遊世界的夢想，但沒一個人會實現的！至今都還沒有任何一個人，遊玩了全世界一百九十多個國家。因為大多數人的夢想就只是夢想，沒有行動，不會制定計畫，為自己的目標分配金錢和時間（其實一百九十多個國家要全部遊玩完畢，標準也太嚴苛了。美國有人做過統計，退休後真的開始認真執行環遊世界夢想的，只有三％，這個衡量標準比較寬鬆，退休後有持續性的出國就算）。」

這個演講中還有一句實話：「和理想主義者相比，更多的人是亂想主義。」我們把美好的退休當成目標，也常常只基於「亂想主義」。你把未來的自己當成別人，隨便安排一個模糊的、和別人沒什麼不一樣的目標給未來的自己，跟候選人在開空頭支票一樣：「我沒有故意騙你，不過我也沒想過如何具體實現，就且走且看吧。」

退休，如果意謂著不用工作，那麼一定會陷入某種無聊，某種不被社會需要的空虛。甚至，當你不是一個為家庭帶來收益的人，回家還為家裡找麻煩的話，你就變成了家庭的負面資產。

一般人怎麼看待自己的中老年？的確非常消極。我最常聽見的，中年之後，兒女各自婚嫁，老夫老妻換房子的原因，都是想要換到一個「離醫院比較近」的房子。誰都知道為什麼，「老了就會生病啊！」人們都是這麼認為的。那麼，誰的生命也都會結束，怎麼沒有人要就近住到離安葬更方便的地方呢？

你會說，當然沒有。因為如果沒救了，就不用急著送過去。但是，如果你的身體已經搞差了，也不會有生活品質可言，那麼急著送急診把自己救回來，真的有意義嗎？

我們可以讓自己不要太早失能，在離開之前平均躺了快八年嗎？我的許多朋友，在中年之後都扛起照顧親人的責任。能不能長命我們未必能決定，但能不能讓自己還能跑能動，醫學證明只要你早點鍛鍊自己，我們的努力應該有些用處。

有關於退休，我們必須有除了「亂想主義」之外的理解。你不必工作了，但是你想做些什麼？

別讓任何人告訴你顛峰已過

現在，每個人大多知道所謂的「被動收入」，這幾年來，被動收入也是詐騙集團拿來吸金的甜蜜誘餌之一。請理解，被動收入只是好好退休的必要條件，但不是充分條件。光有錢是不夠的。

一般人從很年輕就會想到要將「被動收入」當「退休金」，並沒有深究被動收入真正的涵義。其實，你要的是不受限於人的自由，也是一種選擇的自由。

金錢能夠買到的最好東西，是選擇的自由。你不會再為了食飽穿暖或養育家人而失去選擇。但它絕對不是目的。如果退休金成為工作的目的，那麼人生的目的等同在求得一生吃喝拉撒的滿足而已。

不管你努力或不努力，你的人生畢竟會走向終點，雖然殊途同歸，但是要走什麼路、如何走這條路、走得高不高興，都是你的選擇。有限人生，就當來地球體會一遭，那你也該負責讓自己用想要的方式過得好，何況只有你能負責。

身為人，我們都是被「折舊」得很厲害，不過，在這個被折舊的過程中，你還有可以增加的無形資產——你的能力資產。

楊紫瓊在奧斯卡盛會領獎時說：「女士們，千萬別讓任何人告訴你顛峰已過。」在那個以外貌當成最重要資產的演藝圈，這句話饒富深意。

就算你二十五歲時紅極一時，如果只是靠顏值，那麼三十歲時你也可能被安上過氣兩字。輸了青春，什麼都輸。

論財富，她早就不缺了，但她不斷的在為自己找難的路走，在各種挑戰中想要看見自己還能走到哪裡。

鍛鍊自己的路、提升自己的路，都是難走的路，但當中必有一種被幸福感充滿的悸動。

是不是顛峰，只能你自己說了算。就算某個生涯領域已過顛峰，你的眼前必定還有別的山峰，並不是下了一座山之後就無山可爬，這是活在這個變動社會裡，最有趣的地方之一。

不要只想到老了要住在醫院旁邊！救護車的聲音，真的不是太悅耳啊！