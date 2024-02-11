減重想成功，讓大腦也參與！ 不要讓壓力陷阱破壞你的努力

除非事先作好準備，否則壓力陷阱不僅是減重之路上的一大障礙，更有可能會變成一個吞沒你的黑洞。壓力往往會破壞減重的動力，想想看，你有多少次聽到自己說，「我太忙了，沒時間去吃東西，隨便吃個速食當晚餐就好」，或是「我壓力很大，根本沒辦法去思考什麼健康飲食，下禮拜再說吧」。

事實上，若想要成功，你需要知道許多其他技巧，像是你有時候難免會很累又很忙，而在心力交瘁的幾天、幾週甚至是幾個月的時間裡，你該怎麼做呢？你要如何渡過這些困難時刻，不讓壓力陷阱破壞你為健康飲食付出的努力？你需要學習解決問題、確定事情的優先順序、應對有害的想法，還要照顧好自己，這樣才會有時間和力氣來讓自己維持在正軌上。

#1：我太忙了

你行程滿檔，壓力很大，無法騰出時間來實行健康飲食。

米蘭達是一位單親媽媽，有兩個兒子，一個國小，一個高中。她在一家服裝店做正職，同時還在攻讀學士學位。她第一次來找我諮詢時，根本不需要告訴我她壓力很大，因為一切都是如此顯而易見。

米蘭達匆匆抵達，遲到了十分鐘，還一邊講電話。「對不起，」她一邊掛掉電話，一邊對我說。「我兒子身體不舒服，我得拜託人幫我去學校接他。」在她說話的同時，她的手機又響了，她接起來，對另一頭的母親說她一個小時後會回電。

幾年前，米蘭達經歷了痛苦的離婚過程，而這正是她體重增加的主要催化劑。「說實話，我當時真的快崩潰了，」她告訴我，揉碎了手裡的紙巾。「我就是從那時候開始暴飲暴食的。從高中開始，我的體重一直差不多，但離婚後就一直變胖，現在我已經胖了七十磅（約三十二公斤），而且還在繼續變重。」

她看著窗外。「很多時候我都覺得自己像隻無頭蒼蠅，我壓力很大，而且不敢相信自己竟然要來做減重諮詢。」

每個人的生活中都會有壓力，而適度的壓力，可以讓大多數人獲得成長。好的壓力能使我們的生活更有動力，激勵我們去面對挑戰並完成目標。運動員、演員、交易員，還有許許多多成功人士，都是在適度的腎上腺素刺激下成長茁壯。但就像米蘭達的狀況，對許多人來說，壓力也有可能慢慢成為一種負面影響，尤其是身處財務困難、負擔了過多的責任、缺乏情感或實質上的支持、感情破裂、工作難關或疾病的時候。

米蘭達每天早上一起床，就覺得自己的壓力指數開始飆升，要費盡全力才能過完一整天。交通、工作、課業和家庭義務的壓力占滿她的每一天，萬一孩子生病了，她就會更加焦頭爛額。多數日子裡，她把孩子們從課後活動接回家時，已經接近晚上七點。這個時間大家都餓壞了，所以晚餐通常是吃披薩，或她在回家途中買的速食。

米蘭達很常一邊吃飯，一邊講電話、閱讀電子郵件或做家事，有時她只是隨便吃點東西充飢，根本不會花時間好好吃一頓飯。而只要吃了幾口，接下來她就會整個晚上都在吃，吃剩菜和家裡的所有零食，這些零食通常都不是很有營養。

「我知道這不僅對我不好，對孩子們也不好，」她說。幾個月前，學校的護理師就已經寄過信給她，信裡寫著她早已知道的事實：她的兩個兒子都體重過重。她知道自己沒有樹立好榜樣。「他們的健康和我的健康，是我想改變飲食方式的主要原因，」她說。「但我不知道怎麼做，而且我每天都沒時間。」

米蘭達從我們的第一堂課開始學習基礎策略#1。每天早上，她會閱讀自己列出的減重好處清單，並且隨時檢視提醒小卡、鼓勵自己，她覺得這些步驟一點也不費力。然而，當我們進入到坐下來慢慢吃、用心吃的這個步驟時，她猶豫了。她固然理解這個技巧背後的道理，也知道雖然自己必須吃得比較少，可是專心享受每一口食物，能幫助她獲得最多的滿足感。

但是，她還是對此表達了些許遲疑。「我覺得我沒有時間坐下來吃早餐，」她說。「平常我都只能隨便拿一片鬆餅，一邊吃一邊整理桌子，還要確認孩子們已經整理好書包。」而午餐時段，米蘭達還要處理一些自己或孩子的瑣事，她之前也提過晚餐時間必須同時做很多件事。如果想要成功，米蘭達首先必須找出一種生活方法，讓健康飲食成為她的首要任務，否則在如此繁忙的日常裡，減重永遠不可能成功，至少就目前而言，有些事情需要改變。

於是我們一起檢視她的行程表，發現有一些行程其實是還有調整空間的。如果要坐下來好好吃飯，米蘭達可以將她平常早上和晚餐時間做的家務，挪到吃完飯或週末再做。此外，她也需要多花些時間照顧自己，替自己好好充電。所以我們集思廣益，提出了幾種方案，比如早半個小時起床，好好準備一份營養的早餐，和孩子們一起慢慢吃，吃完還有時間可以確認他們的書包是否已經整理好。本來她沒有時間收拾餐桌，後來她想到，可以把這項任務分配給兩個兒子，每天吃完早餐之後，大家要各自把東西收好、餐盤放入洗碗機，並把桌子擦乾淨。我們還研究出她可以取消、減少或交給其他人處理的任務，至少在這段期間內可以如此變通。現在我們有了很好的計畫，接下來則需要檢視有害思維是否會妨礙到她更加進步。

米蘭達覺得，鬧鐘提早半小時響起時，她可能會想：「我其實不需要現在就起床。我可以像往常一樣隨便吃個東西當早餐，應該沒關係吧。」但仔細思考後，她得出的結論是，如果太晚起床，早餐吃得太過隨便，會降低她吃東西的滿足感，而且會讓飲食習慣變得越來越糟糕，甚至成為孩子們的壞榜樣。因此，她製作了提醒小卡，如下：

早上鬧鐘一響，就提醒自己：早餐狼吞虎嚥無法幫我減重。如果賴床，就沒有時間好好吃早餐，還會因為沒有起床而感到內疚。另外，我也想當孩子們的好榜樣。所以，現在馬上起床！

接下來我建議米蘭達也思考一下讓兒子們收拾餐桌這件事，而她果然察覺了自己的內疚感。她說：「只因為我要減重，就讓兒子們做額外的工作，感覺很不公平。」這就是有害思維，於是我們討論該如何用另一個角度看待這個情況，米蘭達發現，讓兒子們一起做家事，其實是一件好事。於是，她在提醒小卡上寫道：

把家事分配給孩子們做對他們來說其實有好處，並不是一件壞事。他們可能會因此覺得自己對家裡來說很重要，並學習責任感。

有了這兩項晨間行程的改變，米蘭達一整天的壓力指數也慢慢開始降低了。

逃脫此陷阱

其實，要成功擺脫忙碌陷阱，其中一個方法就是承認自己也是有極限的。重新思考事情的優先順序，把一些事情交給其他人來做，可以讓你獲得更多空閒時間。

●若想成功減重，你必須把健康的飲食當成生活中的首要任務，而不是把吃東西這件事情隨意塞進一天的某個小空檔中。

●思考自己平日的行程，你的日常日程。看看是否有些任務是你至少可以暫時進行以下的變更：

→減少（接下來幾週，能否少扛一點責任？）

→不用那麼完美（屋內如此一塵不染，真的有必要嗎？）

→不必再做（讓孩子坐公車去學校，不用自己開車載他們去，如何？）

減重需要投入時間和精力，而你不可能在一個已經裝滿的杯子裡繼續加水，你勢必得將原本的水倒掉一些。同樣道理，你必須在生活中騰出時間，才有辦法達到目標。但這會很值得！

●問問自己，我可以請誰來幫助我做某些事情？有時候，我們被生活壓得喘不過氣時，真的很難停下來好好思考要向誰求助。想想你的家人、朋友、鄰居、同事，還有孩子班上朋友的父母。其實別人往往很樂意幫忙，或至少不排斥伸出援手，但如果你從來不開口，當然永遠只能靠自己。

#2：不合理的規則

你為自己定下過度嚴格的規則，導致壓力很大。

米蘭達也覺得可以把一些非必要的瑣事都到週末再做，但她不知道要怎麼安排。「我的星期六和星期日已經排得很滿，有學校的功課，還要做家事，要去買東西，有時還要去看兒子的運動比賽或練習。」

我說：「讓我這樣問吧，假如你有腎臟問題，每星期六日都必須去洗腎，每次至少要花一個小時，你會怎麼做？你會排出時間嗎？」

「當然會！」

「這就表示，假如你必須在週末空出一段時間，你毫無疑問是可以做到的。」

米蘭達點了點頭。我們發現，假如她不要像平常一樣，去看兒子們每一場足球和籃球練習，而且還一直在場邊待到結束，那她就可以空出很多時間。於是，我們想了一些其他方案：

她可以送兒子去球場，練習完再去接他們回家。

她可以在練習結束前半小時到場邊看他們。

她可以找別人，比如她的哥哥，開車送他們來球場，她哥哥也可以留下來陪外甥。

「我不知道，」但她嘆了口氣。「這樣做我真的會感到很內疚。」

我於是問米蘭達，她的自我要求是不是過高，總是想要盡可能為兒子們做到每一件事。她想了一下，然後承認道，她覺得自己必須付出百分之一百一十的努力，才能彌補離婚的傷痛，也才能確保兩個兒子都過得很好。就算她知道讓孩子們多跟舅舅亞當相處其實是一件好事，但「我應該自己做到每一件事」的標準還是會困擾著她。

不合理的規則，會讓原本就已經很困難的情況，變得更加艱鉅。此外，我們也可能從未意識到，有些期望其實沒有任何益處。米蘭達顯然需要從不同的角度來看待自己的狀況。「我想知道，假如你最要好的朋友身處同樣的情境，你會對她說些什麼呢？」我問道。

米蘭達思考著。「我想我會告訴索尼婭，如果她的目標是減重和變健康，她必須做出一些改變，就算這些改變，可能會影響到孩子。」

「如果她不同意呢？如果她說，『我應該要去參與孩子們的所有活動，也應該自己完成所有事情』，你會怎麼回答她？」

米蘭達大嘆了一口氣。「我會告訴她說，健康比什麼都重要，參與孩子們的每一項活動固然很棒，但她不該這樣做，至少目前如此。因為對她的孩子們來說，她的健康也比參加他們每場比賽還重要。」

說完後，米蘭達發覺，她應該聽取自己的建議。於是她製作了以下的提醒小卡：

如果我想變健康，也希望孩子們健康，就必須把健康飲食放在首位。雖然我不去看他們每場練習和比賽，他們可能會失望，但他們可以克服。讓亞當多加參與到他們的生活中，也會很好的。

接著，我們又討論了一項新的標準。米蘭達發覺，她應該要把「付出百分之一百一十的努力」這項規則，修改得更溫和、更有智慧。「我應該要當個好媽媽，同時也要照顧好自己。」但是，她仍然很難想像自己必須減少對孩子們的付出。我提醒她，飛機上的逃生指引，總是告知父母要先為自己戴上氧氣面罩，讓自己處於正常的狀態中，才更有辦法去幫助自己的孩子。「如果飛機上發生危險時，你先昏倒了，」我對她說，「那又怎麼照顧坐在旁邊的孩子呢？」

米蘭達思索著，要如何把這個概念應用在她的生活中。最後她決定，新的規則應該是：「我確實應該當個好媽媽，但要先照顧好自己，才能夠成為好媽媽。」這項新標準幫助她在生活中找到喘息的空間。比如，她不會再等到最後一分鐘，才匆匆忙忙地準備晚餐，而是利用亞當陪伴外甥的時間，先規劃出一週的飲食，然後購買健康的食材。她會在星期日留出一點時間，先把這週要吃的菜都切好，或至少為兒子們做一部分的午餐，這也幫助他們吃得更健康。她還獲得了兒子們的幫助，母子三人開啟一項新的家庭慣例，一起在廚房裡準備食物。

隨著減重的重要步驟被排到每日待辦清單前面，米蘭達的生活也開始穩定下來。我們持續在她的行程中尋找緩解壓力的方法，尤其是留時間照顧自己。因應她設定的新標準，米蘭達現在會抽出一點時間與朋友喝咖啡、讀書和看電視。她感覺壓力很大或很倉促時，還會練習正念技巧，用手機聆聽錄音檔五分鐘，幫助她專注於自己的呼吸。這種技巧使她感到更加放鬆和平靜。

這些改變起到了作用。在我們最後一次訪問時，米蘭達已經減掉了二十六磅（約十二公斤），而且仍在下降的路上。她為自己的飲食和她兒子的飲食得到控制，感到非常自豪。「但減重和變得更健康只是故事的一半，」她說。「我的壓力大大降低了。我感覺我多年來第一次可以重新呼吸。」

逃脫此陷阱

你可能在不知不覺中把自己逼得太緊，導致壓力倍增。生活本就已經很艱辛，真的不需要在壓力很大的情況下，還繼續替自己設下過高的標準。

●思考一下你是否給自己許多不合理的規定。通常，當「應該」或「必須」，加上了「一直」、「全部」、「絕不」等絕對詞的時候，就是一種有害思維，比如「我必須要一直讓我的家人開心」，或是「工作上，我絕對不能出一點差錯」。

●問問自己，「如果我的某個朋友或家人跟我的處境相同，而且還為自己設下種種標準，我會對他說些什麼呢？」如此一來，你就有可能以更適切的角度來看待自己的情況，因為你可能會由衷地明白什麼對他來說才是最好的，同樣道理，你給他的建議，對你來說也會是最好的。接受自己的建議吧。