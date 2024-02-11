兔年飆股盤點｜昱展兔年股價飆新高 龍年仍是生技大黑馬

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

昱展新藥（6785）成為台股兔年生技股最強飆股，1月24日掛牌上櫃以來表現強勢，2月5日封關日股價再攻漲停，來到新高363.5元，若以每股承銷價150元計算，九個交易日上漲幅度超過一倍。昱展股價飆漲，已躍居上市櫃生技第三高價股（僅次於保瑞（6472）、晶碩（6491）），挾著新藥授權營運轉骨題材，被認為是龍年大黑馬。

昱展新藥2016年成立，專注於中樞神經系統疾病的新藥研發，其中研發進度最快的藥品ALA-1000，主要適應症為治療鴉片類成癮症之慢性疼痛，該項產品於去年3月授權予國際戒毒癮藥龍頭藥廠Indivior，由Indivior負責後續開發和支出，除合約總授權金高達8.62億美元外，另有10-15％額外的產品上市銷售分潤，創下台灣藥界授權金額最高的紀錄。

已成上櫃生技股王的昱展，挾著長效注射型戒毒癮類新藥ALA-1000以8.62億美元授權Indivior，其中1,500萬美元（約新台幣4.6億元）簽約金入帳，累計2023全年營收4.69億元。

昱展授權給Indivior的ALA-1000在戒毒癮適應症上共有3種劑量，分別為1個月、3個月及3～5個月，預計今年三期臨床試驗正式啟動，同時公司也保留其他適應症的授權機會，包括癌症止痛藥及動物用藥；另外，公司亦持續推進其他新藥進度，例如難治型憂鬱症新藥ALA-3000已申請臨床試驗。

法人看好其切入大中華區疼痛藥市場與寵物市場，貢獻成長性，加上新藥預計2024年第二、三季展開臨床，未來的里程碑金挹注下，昱展營運有望再吃大補丸。