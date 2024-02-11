醫材布局邦特、太醫 現又瞄準鐿鈦 可成背後的盤算

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可成的轉型輪廓逐漸清晰，醫師出身的洪水樹對於醫材情有獨鍾，透過自行研發與投資推動，前者需要時間，後者專攻小公司，最新標的是微創醫材的鐿鈦。

根據《財訊》雙週刊報導，曾是蘋果最大機殼供應商的可成，董事長洪水樹精於十年磨一劍的長線布局，每次出手都能搶得先機。他曾大舉擴廠拿下蘋果筆電、手機大單，讓可成股價飆上400元；也領先看到供應鏈撤出中國的趨勢，果斷在2020年賣掉中國廠房，拿回千億元現金，全身而退，展開轉型。

可成轉型一直把焦點放在醫療、半導體、電動車零件，但是，2023年11月法說會上，洪水樹提到電動車競爭激烈，先以醫療、半導體為主，醫材是聚焦在第2、3類侵入式醫療耗材。

拚轉型 聚焦醫療、半導體

而可成最新曝光的動作，就是大舉加碼微創手術醫材的鐿鈦。鐿鈦股本僅4.83億元，醫材占營收7成，大客戶是美商嬌生，供應微創手術的器械耗材，雙方已經合作多年。2023年6月，可成持有鐿鈦4849張、占股本10.04%，到2024年1月的最新數字，已經持有8862張、占股本17.79%，市值約10億元。

可成帳面上約1200億元的流動資金，花10億元買1檔股票很輕鬆，但是對於小股本的鐿鈦，可成半年多加碼4000張，已經改變了股權結構，千張大戶持股比率，從2022年6月的34%，來到2024年1月中的51.5%；50張以下散戶的持股比率，則是從2022年6月33.2%，降至目前25%，籌碼明顯趨於集中。可成公告投資目的是「財務投資」，鐿鈦則表示「對方並沒有來打招呼」。

可成出售中國廠展開轉型時，洪水樹強調「不是打不過人家」，而是主動選擇，轉型沒有包袱。可成發言人侯乃鳳表示，公司具備跨足高階醫材、半導體設備零組件的研發及製造實力，旗下的可仁醫學科技將推動業務及投資整合，與工研院共同開發的微創手術系統，已取得ISO 13485醫療器材品質管理系統認證。

《財訊》雙週刊指出，翻開可成轉投資項目，醫療領域進度最快，除了持股鐿鈦市值10億元，還有邦特16億元，及太醫約15億元、25%股權，也有董事席次。太醫生產醫院耗材，例如抽痰管、尿袋、傷口引流等瓶袋耗材等。創辦人鍾仁原本是公家醫院的採購，看到耗材商機決定創業，太醫成立40多年來從未虧損，近年EPS（每股稅後純益）都有5元，2023年自結EPS 5.8元，一直是高殖利率好公司。

續加碼 獲邦特、太醫董事

鍾仁在2020年去世後，由女兒鍾安婷接董事長。可成在2021年底首次公告已買進太醫5.86%股權，此後一路加碼，直到2022年6月進入董事會，仍然持續買進。太醫現任總經理江孟洸是鍾安婷的丈夫，代表可成旗下益盛投資擔任董事。太醫發言人王昱婷表示，可成和公司認識多年，管理層互動良好。

太醫的銷售區域分布平均，2023年前3季毛利率為31.73%，較2022年同期25.26%大幅成長。主要是高毛利的密閉式抽痰管出貨，以及2022年產品漲價。因短期沒有建廠擴充的需求，基本面也穩定向上，可成又持續買進，千張大戶持股占股權43.49%，籌碼面趨穩定。

至於邦特，是台灣最大的血液透析醫材廠，產品有洗腎用的血液迴路管、穿刺針，還有TPU（熱塑性聚胺酯）體內導管、密閉式抽痰管、藥用軟袋等。可成從2021年5月開始買進邦特，10月持股達4.22%，當年底增至15%，到2023年底持股已經累積到21%，以現在股價計算，市值約16億元。可成在2022年進入邦特董事會，有4席董事。值得注意的是，可成2022年派任的董事代表中，洪仲凱是洪水樹的長子，應是有意培養，但是到了2023年初就換人了。

邦特代理發言人李宜勳表示，可成很尊重經營團隊。公司除了菲律賓廠房，在宜蘭也有新廠，今年拿到執照就可以生產，OEM（代工）或是CDMO（委託開發製造服務）。2023年營收17.64億元，較2022年衰退3.26%，前3季EPS為5.01元。

洪水樹有醫師背景，可成又曾是蘋果主要供應商，轉投資作風有跡可循。首先，大買太醫、邦特、鐿鈦3家醫材公司，都是在沒有事先知會對方的情況下默默買進，買到一定持股就進入董事會。

談策略 研發、投資並行

其次，可成加入太醫、邦特董事會後，仍然持續加碼，顯示長期持股決心。從買進鐿鈦的速度來看，未來也可能進入董事會。金管會已規定自2024年5月10日起，持有上市櫃公司股票的申報門檻，將從10%降到5%，讓大股東資訊更清楚。而可成轉投資名單中，精密加工的智伸科持股接近5%；做人工關節的聯合骨科則有千張大戶籌碼集中的現象，是否也被相中？很快就會揭曉。

最後，太醫董事長鍾安婷持股6.49%，可成持股已達25%。邦特董事長李明忠是創辦人，兒子李宜勳任董事，台面上持股4.87%，加其他董事持股合計7.2%，可成則是21%。鐿鈦創辦人林寶彰任董事，兒子林俊男任總經理，董監持股共9.84%，據了解加計外圍約可控制3成，而可成台面上持股17.8%。

對於轉投資布局，可成發言系統表示，醫療產品自研發、認證到上市，費時至少2~3年，追求內部有機成長的同時，在國內外尋找長期合作夥伴及投資併購機會，在醫療、半導體等新領域多頭並進。先透過投資邦特、太醫這兩家經營與獲利穩健的企業，同時耕耘生態圈，2022年6月起財報採權益法認列。

《財訊》雙週刊指出，可成的醫材布局是兩路並進，一是自行研發，但這部分營收還未顯現；二是投資，目前投資這3家公司，也就花個40億元，相對於手握千億元資金，並不對等；而且可成持有約23億美元美債（台幣770億元），一來可以收利息，二來國際併購可以用。

本業轉型的營收還沒有出來，轉投資規模不大，可成有沒有機會在醫材領域走向保瑞的併購模式？最大的差異是保瑞是小吃大，可成還停留在大吃小，與洪水樹心中的生態圈應該還有一段距離。

文／郭庭昱

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