00937B人氣爆棚關鍵3因素 優缺點一次掌握

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ETF除息熱潮開跑，2月除息的ETF相繼公告配息資訊，投資等級債ETF人氣王、群益ESG投等債20+(00937B)也將進行掛牌以來第一次配息。00937B首次配息預計每股配發0.084元，以2月1日收盤價15.94元來推算，預估年化配息率近6.32%，不僅遠高於目前美債殖利率4%的水位，也較多數投資級債ETF約5~5.5%的配息水準更好。至於最後買進日為何時？00937B將於2月27日除息，想參與領息的投資人，2月26日為最後買進日。

00937B為台灣第一檔採月配息機制的ESG債券ETF，自去年11月成立、12月掛牌以來締造多項紀錄，包括有史以來債券ETF最佳募集成績，成立規模逾150億元，並在掛牌當天額度即售罄，不到兩個月的時間，規模已突破530億元，是所有台灣債券ETF當中，規模最快突破500億元的產品。

除此之外，從受益人數來看，00937B的受益人數為154,219人，人數為投資等級債ETF最多，自掛牌當周的64679人成長近138%，可說是人氣爆棚。

財富管理專家分析，00937B能獲得市場廣大迴響，在於其有助滿足投資人最在意的主流趨勢、收益水準、投資時機之三大需求。

此檔ETF的投資標的鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，有助投資人打造穩健收益來源，也順勢搭上全球ESG投資大勢，且在今年有望迎來降息下，長天期債亦有資本利得空間可期。

再者，00937B採月配息，讓投資人資金運用更靈活，且當時以15元掛牌，入手門檻不高，即使以2月1日收盤價15.94元來看，仍屬親民的價格，故上市以來持續吸引投資人目光。

群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示，00937B成立至今將近2個月，為了符合多數投資人想以此建立長期穩健現金流的投資目的，並免於承受配息忽高忽低的狀況，成立至今所領取到的債息將以平滑化的方式來進行配發。

後市來看，聯準會一月份如市場預期延續暫停升息的決議，並淡化三月降息預期，不過仍可能在年內降息，債市利多不變，而在債券布局選擇上，債信品質佳，又符合全球永續趨勢的ESG投資級公司債仍可望吸引訴求穩健投資的資金進駐。

其中又以長天期BBB級債最值留意，主因其收益水準在投資級債中更為突出，且長天期債在未來利率政策轉折下受惠程度高，建議投資人不妨透過長天期ESG BBB債ETF來參與行情。

00937B 適合哪類投資人？

根據群益投信的官網顯示，00937B 指數的產業分布廣，其中醫療、金融、能源、媒體和電信的權重最高，各佔了 10%，也就是單一產業的權重上限，其餘的產業的佔比則介於 1.19% 至 9.85% 之間。

國家分布的部分則是以美國為主，約佔8成，其餘如義大利、法國、英國約各佔 5%，而這檔 ETF 適合喜歡投資美國公司債且月月領取配息的投資人。

00937B 優點

●投資長天期美元公司債，信評皆為投資等級，且發行人多為各產業龍頭，風險較低

●產業配置分散、個股權重低，受單一產業及個股影響小

●採每月配息，適合喜歡穩定賺取利息且長期投資的投資人

●投資標的皆超過 20 年期，未來若停止升息或降息，價格反彈力道比 10 年期標的要大，因此也適合想賺取資本利得的投資人

00937B 缺點

●投資 20 年期以上債券，雖較有機會賺取資本利得，但風險也相對較高

●有利率風險，如升息而導致利率上升、報酬下降

●近年因升息及通膨導致 00937B 呈現負報酬，仍需持續關注市場動態

文／黃明惠