初二回娘家記得保暖 15縣市低溫特報 下波冷空氣接力到

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初二急凍 苗栗三灣4度！ 15縣市低溫特報

中央氣象署發布低溫特報，11日至12日清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，有局部10度以下低溫發生的機率。今（11日）清晨至上午桃園至苗栗局部地區有6度以下低溫發生的機率。今天平地最低溫出現在苗栗縣三灣鄉4度；此外，苗栗縣公館鄉4.4度、頭屋鄉4.5度、西湖鄉4.6度、造橋鄉4.8度、新竹縣峨眉鄉4.9度、桃園市大溪區5.2度。

【橙色燈號（非常寒冷）】

桃園市、新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）】

新北市、基隆市、臺北市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

今天（11日，大年初二）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北臺灣天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，中部以北及宜蘭低溫只有8到11度，其他13至15度，白天氣溫略為回升，北部及宜花高溫17至19度，其他地區可以來到20到25度，西半部日夜溫差大；天氣方面，各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及南部山區有零星降雨。

根據臉書粉專林老師氣象站，初二回娘家的天氣分別受3種不同因子影響。

強烈大陸冷氣團影響：北部及東北部天氣依舊寒冷，其它地區早晚氣溫亦低。

輻射冷卻影響：白天都可以看到太陽，西半部日夜溫差大，可達攝氏8至10度或以上。

水氣減少影響：各地為多雲到晴，僅迎風面的東部、東南部、恆春半島及南部山區有局部零星短暫雨，其它地區則維持多雲到晴好天氣。

後續天氣有愈來愈好的趨勢！

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天受強烈大陸冷氣團影響，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度為378微克/立方公尺，東北風持續挾帶境外污染物影響臺灣及離島，中南部清晨及夜間擴散條件差，污染物易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級，中南部清晨及夜間、馬祖短時間可能達紅色警示等級；金門為「紅色警示」等級。（中時新聞網 高德順）

還沒冷完！初三、初四再跌破10度 下波冷空氣接力到

今初二回娘家，清晨因強輻射冷卻加成，全台各地區平地最低溫在5至10度，氣象專家吳德榮表示，今天白天到初六，冷空氣逐日減弱，白天在陽光下暖，入夜強輻射冷卻氣溫降，初三、初四清晨仍有10度以下，但時間都很短，初七有一小股冷空氣南下，北海岸、東半部轉雨，北台灣轉涼。

吳德榮在「三立準氣象 老大洩天機」專欄指出，初二白天起至周四初六（11～15日），受「大陸高壓」東移影響，各地都是晴朗穩定的天氣；冷空氣逐日減弱，白天在陽光下逐日回暖，入夜「強輻射冷卻」氣溫降，初三、四的清晨仍有10度以下的平地最低氣溫，時間都很短，日夜溫差很大，早晚應注意保暖。今日北部氣溫5～21度，中部8～23度，南部10～25度，東部9～23度。

吳德榮說，周五初七（16日）有一小股東北季風南下，迎風面雲量略增，北海岸、東半部轉有局部短暫雨的機率，北台灣略轉涼，其他地區影響小。周六（17日）東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升。（中時新聞網 莊楚雯、中時 鄧博仁）