初二回娘家 留意18易壅塞路段

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今（11）日是大初二回娘家的日子，高公局表示，目前國道路況除國1南向湖口至竹北、王田至彰化；國3南向鶯歌系統至龍潭外，其餘大致正常，提示用路人18個易壅塞路段，建議西部國道南向用路人儘量12時後出發；國5南向用路人建議17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

高公局預判重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢系統；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

今天國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局呼籲民眾出門前務必養足精神、檢查好車況，行車時記得繫妥安全帶、切勿超速、分心、酒醉駕駛，以及不依賴輔助駕駛系統、注意車前狀況、保持安全距離。

高公局預估國道交通量為135百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.5倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

國道即時路況點這裡。