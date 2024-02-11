輝達市值可抵港股中企加總還不夠！傳黃仁勳要搶「這門生意」

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【中時新聞網 栗筱雯】美銀分析師指出，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）股價飛漲，至美股周四（8日）收盤為止，市值已達1.72兆美元（新台幣約53兆9938億元），相當於在香港股市上市的所有中企市值總和。多名知情人士透露，輝達正籌設新的業務部門，專門於為雲端運算業者和其他公司設計客製化晶片，包括先進的AI處理器。

綜合美國《財富》雜誌、財經網站《商業內幕》報導，美國銀行證券投資策略分析師哈奈特（Michael Harnett）表示，過去2個月，輝達市值成長6000億美元（台幣近18.84兆元），增加3.58%，相當於電動車大廠特斯拉（Tesla）市值。哈奈特說，於此同時，中國股市狂跌，經濟成長力道軟弱，加上房地產崩盤因素，股市受到不小的壓力。輝達股價飛速高升，市值相當於港股上市中企加總。

輝達股價在2023年飆漲239%，今年截至周四（2月8日）上漲41%，聲勢暢旺到令人瞠目結舌，旗下用於AI運算的晶片需求依然強勁，1.72兆美元的市值逼近亞馬遜（Amazon）1.76兆美元。

輝達的估值在2023年下半年緩降，如今又開始揚升，本益比從今年初25倍增為33倍，逼近好幾個月以來的新高，也是「美股七雄」（Magnificent Seven）之中表現最佳的股票。輝達很可能即將超越亞馬遜，成為美國市值第4大的公司。排名第3的Google母公司Alphabet市值1.82兆美元。目前市值冠亞軍分別是微軟（Microsoft）與蘋果（Apple）。

麥格理資產管理公司（Macquarie Asset Management）資深投資組合經理人辛恩（Gus Zinn）認為，輝達股價仍有上漲空間。

總部設於加州聖克拉拉（Santa Clara）的輝達掌控約8成的高端AI晶片市場，客戶包括ChatGPT的開發商Open AI、微軟、Alphabet、臉書母公司Meta等大企業。路透社9日獨家報導，輝達的H100、A100晶片為部分主要客戶提供多用途AI處理器，但這些科技公司已開始針對特定需求開發自有晶片。輝達並未公開H100的價格，但必定高於前代A100，不過，每個晶片的售價可能介於1萬6000美元至10萬美元之間，取決於供應量與其他因素。Meta計劃今年把H100總庫存拉到35萬個。

匿名消息人士透露，輝達目前正試圖協助這些公司開發客製化AI晶片，這些晶片已流向博通（AVGO）、美滿電子科技（Marvell Technology）等競爭對手。消息人士還說，輝達高層已會見亞馬遜、Meta、微軟、Google、OpenAI的代表；除了資料中心晶片，輝達也想在電信、汽車、電玩遊戲產業尋找客製化晶片訂單。

2023年整體客製化晶片市值約300億美元，目前市場主導業者是博通與美滿電子科技，輝達此舉意在搶食這塊大餅。半導體研究公司SemiAnalysis創辦人巴特爾（Dylan Patel）說，博通的客製化半導體業務規模約100億美元，美滿電子約20億美元，輝達將成為真正的威脅。