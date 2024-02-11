工研院專家授撇步 冬天省電又保暖

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今年冬天整體氣候偏暖，不過偶有寒流來襲時，民眾會想窩在家中開暖氣、洗熱水澡、喝熱開水，工研院綠能所推廣總監蘇娟儀傳授秘訣，讓民眾既能省電又保暖。如小範圍供暖，只要用電暖器；若要全區暖房，用暖氣機會較省電。

蘇娟儀提醒，在家使用電暖器或暖氣機，隔冷很重要。因為外面冷空氣一直透進屋內，會耗電加熱，民眾可以用厚窗簾或裝雙層玻璃，阻隔外面冷源。

至於暖氣機建議設定幾度，蘇娟儀說，經美國能源署測試發現，攝氏20度是人體感到最舒適的溫度，也相對較省電。

蘇娟儀表示，民眾夏天使用冷氣機時，為了不要直接吹到身體，會將冷氣出風口往上調；冬天使用暖氣機，因暖空氣比較輕，若還是將出風口往上調，暖氣會浮在上方，達不到暖房效果。

電熱水器部分，蘇娟儀說，儲備型電熱水器一直加熱，會浪費很多電力，民眾除可以購買一級能源效率產品，建議可以加裝定時器。另外，家庭成員可以接連著洗澡，讓管線熱能更好被利用。

此外，熱水瓶是台灣民眾生活飲水普及率最高的用品，蘇娟儀表示，電熱水瓶要一直插著電保溫，建議民眾可以加裝定時器，在白天出門上班和半夜睡覺時關機，估計1年可省下約新台幣250元電費。

蘇娟儀說，近年使用快煮壺的民眾有增多趨勢，112年普及率已突破1成，攀升至17.2%，民眾同時會搭配使用保溫瓶保溫，更貼近綠色生活。

台灣大部分氣候偏潮濕，許多家庭擁有除濕機，蘇娟儀提醒民眾，除濕機也要記得清洗濾網，若每2週請洗濾網1次，估計可省下8%用電。

蘇娟儀還建議民眾，過年家裡除舊布新，要汰換瓦斯爐、瓦斯熱水器等燃氣器具，或冰箱等家電，可以選購節能產品，把握機會申請政府補助，既節能又省錢。