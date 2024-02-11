龍年風向球｜當紅海危機解除後 航海王們將何去何從？

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龍年風向球／當紅海危機解除之後…，航海王們將何去何從？

2023年海運族群可說是波濤洶湧，原本在新冠疫情所帶來的豐厚紅利結束後，貨櫃航運業面臨了營收、獲利衰退的窘境，股價也低迷不振，未料去年底竟爆發紅海危機，意外讓運價大幅飆漲，也使航運族群再度成為市場焦點。然而，2024年貨櫃市場恐將面臨供需失衡問題，而紅海危機也終有解除的一日，屆時這些「航海王們」將何去何從？

2023年12月中爆發紅海危機，全球航運巨頭為了避戰紛紛選擇改道航行，大幅增加了運輸時間與成本，導致短期運價快速飆升，代表貨櫃海運運價變化的上海出口集裝箱運價指數（SCFI），自紅海危機發生起至今年2月2日，已經從1032點拉升到2217點、飆漲幅度超過1倍。

在運費飆升下，台股貨櫃三雄股價也向上急噴，統計自2023年12月15日事件發生後短短3周內，長榮從129元漲到波段新高165元、漲幅接近28%，陽明自42.75元漲至波段高點59.2元、漲幅高達38 %，萬海則是由49.05元起漲、最高漲至12月22日的62.1元，漲幅也有26%之多；之後漲勢甚至擴散至散裝航運個股。

問題是，紅海危機一旦消失，這些航運股該怎麼看？就有專家直言，貨櫃航運業者在新冠疫情期間建造太多新船、導致供給過多，而全球消費需求的回溫狀況又不夠強而有力，因此，若市場沒有重現疫情期間在港口排隊、塞車的亂象，那麼，即使短期運價向上拉抬，市況也難以見到快速有效的回升。

反映在業績面，2023年貨櫃三雄全年營收一片綠油油，都陷入年減超過5成的窘境；彭博資訊分析師更指出，長榮海運等航商2024年將面臨4大利空壓力，包括：貨物需求依然疲軟、貨櫃航運現貨費率難以大幅回升、合約費率處於低點以及遵循排碳新規成本升高，並推測全球多數貨櫃航商的2024年獲利可能繼續下滑。

馬士基集團（Maersk）等航運業巨擘也指出，2024年海運將面臨嚴重干擾的可能性，衝擊因素包括持續不斷的戰爭及巴拿馬運河等關鍵航線的乾旱問題。在長榮去年召開的法說會上，總經理謝惠全就已經預言了「2024年航運市場仍是受到供需失衡挑戰的一年」，而陽明同樣釋放出2024年上半年營運展望保守的訊息。

貨櫃航運前景黯淡，但不少專家認為，散裝航運仍有一線生機，市場預期2024年散裝運力將呈現供不應求，散裝船淨供給量將出現30年以來的首度負成長。對此，散裝指標航商慧洋-KY表示，2024年散裝船的新船不多，再加上IMO環保新規上路後，舊船將面臨減速及拆解，另一方面，全球補庫存需求增加，紅海危機問題恐讓散裝船市場爆發一波缺船潮，公司樂觀看待2024年營運狀況。

不過，有專家提醒，若拉長時間來觀察，海岬型散裝船在過去15年累計交船數量增加超過1倍，整體船舶數量從900多艘大幅攀升至約2000艘，故仍須留意是否有運力過剩的風險，就怕散裝航運的回溫只是短期甜頭。