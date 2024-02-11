一張高鐵票也要計算 減碳維繫競爭力碳盤查人力正夯

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封測大廠日月光產線上，一名廠務工程師正埋頭清點氣體鋼瓶數，就連鋼瓶內容物也要詳實記載，最後將資料上傳到永續部門統整，這是日月光年度碳盤查工作一環。

碳盤查工作看似抽象，說穿了，就是盤點能源消耗。過去，企業把能源使用視為成本一環，只需精打細算買到最便宜能源，愈便宜愈省成本，如今還要計算產生多少二氧化碳，因為每排出一噸二氧化碳，形同損耗每分競爭力。

當排碳量與產品競爭力掛鉤，也催生出綠領職缺需求。根據104人力銀行統計，2023年每月平均有2000個綠領工作機會，與2013年的282個相比，10年大幅成長6.5倍，其中又以半導體、電子等科技研發類人才占最大宗，開出月薪平均新台幣4、5萬元。

104人力銀行學習事業處資深協理翁維薇指出，碳盤查人員需要清楚掌握公司營運狀況，包括產品特性、部門業務範圍以及工廠能源使用等。

日月光永續發展部主任工程師歐夙倢也說，碳盤查工作不僅要了解正確的計算方式，更重要的是熟悉公司內部運作，及不同單位主要的碳排來源。

也就是說，碳盤查人員猶如能耗專家，必須摸透一家公司能源從何而來，又消耗到哪裡去，或者是否使用到外部能源。

甫加入日月光團隊的工程師林彥妮，近期首次上陣執行公司年度碳盤查工作，她說明，系統會先發布公告通知相關單位提供資料，包括氣體鋼瓶數量內容物、工廠用電量、辦公桌椅添購與差旅費用等。

公告發出後，資料如雪片般飛來，此時林彥妮必須將資料分門別類，她笑說，即使是一張高鐵車票，也要登錄計算二氧化碳，不僅如此，從高鐵站下車後是搭計程車或公司派車接駁，通通要納入計算碳足跡。

歐夙倢進一步說明，每一種資本財會有對應的行業別，像是電腦、手機屬於資通訊產業別，就會有該產業別對應的排放係數，以購買金額乘以該排放係數，即可得出購買物品的碳排量。

台灣逾9成為中小企業，資源不如大企業多，然而碳盤查工作已成為每間企業必修課程，產業界延伸出「以大帶小」模式，由指標龍頭企業教導下游客戶或供應商。

中鋼環境保護處長吳一民表示，中鋼團隊服務對象包括扣件廠、下游鋼品廠等業者，會請對方提供生產設備、能源使用與電費單據等資料，協助算出排放總量後，還會針對排放熱點擬定減碳策略。

吳一民形容，碳盤查起步是鑑別細節，舉例來說，工廠焊接時會釋放出乙炔，雖然是微小量，但這部分也需要納入計算，若沒有算進去，可能會被第三方驗證單位質疑數據。

中鋼團隊更透過現場「聽音診斷」方式，協助客戶檢查空壓機產出的壓縮空氣是否有洩漏；若將管路0.4公分直徑的孔洞修補起來，每年可節省約3萬度電力的使用，將近新台幣10萬元電費，從小細節著手，讓減碳成為中小企業「有感」的事情。

日月光人資副總經理李叔霞建議，新進員工擁有專屬領域知識之外，若兼具ESG證照及相關經驗，在職場勢必大大加分，舉例來說，製程或設備工程師既能維持製程或設備運作，又可以設計出低碳替代方案或推動節能管理能力，將是綠色浪潮當中不可或缺人才。

碳有價時代來臨，綠領人才崛起，李叔霞強調，只要領域知識搭配ESG概念，便有機會成為企業減碳生力軍。