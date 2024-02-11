陸6幹部聚餐他喝到掛掉 驚爆「圈子利益」黑幕

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大陸打貪反腐連出重拳，近期播出的年度反腐專題片中，便提及青海省6名官員參與培訓班期間，於省委黨校學員宿舍聚餐飲酒，導致1人酒後死亡的事件。節目直批，該6名幹部相互利用職權行方便、相互推薦，將圈子利益擺在了組織原則之上，「造成極其惡劣的影響」。

由大陸中紀委宣傳部與央視聯合攝製的年度反腐專題片《持續發力縱深推進》，日前播出第3集「強化正風肅紀」，介紹2022年12月，中共20大剛閉幕一個多月，青海省6名官員參與培訓班期間，於省委黨校學員宿舍聚餐飲酒，導致1人酒後死亡。

節目指，時任省政府祕書長師存武在學員宿舍1218號房間發起聚餐，時任省農業農村廳長李青川、省文化和旅遊廳長王學文、海北藏族自治州委書記多杰、省國有資產監督管理委員會主任洪濤、省交通控股集團有限公司董事長陶永利參與。聚餐主要是為了祝賀多杰和洪濤兩人被確定為擬提拔考察人選。

「在黨校學習期間嚴禁在任何場所飲酒，是有明文規定的」，節目稱，師存武利用職權，要求省政府機關食堂專門做好幾道菜，安排司機用公務車送到黨校；幾個人從晚8點喝到晚11點多，拿來的8瓶白酒最終喝空了7瓶。多杰隔日一直蹤影全無，沒有退房，當房務人員把房門打開時才發現其已經去世。

「有些幹部吃飯喝酒，一旦感情到位了，利益訴求就開始浮上檯面」，調查發現，該6名幹部從2011年起，逐步由工作上的交集，繼而形成了一個相對固定的小圈子，相互利用職權行方便。2022年8月，青海省領導班子換屆考察期間，該6名幹部相互推薦，「將圈子利益擺在了組織原則之上」。

經審查調查，師存武受到開除黨籍、開除公職處分；李青川受到留黨察看2年、政務撤職處分，另發現其他違紀違法問題，已採取留置措施；王學文受到撤銷黨內職務、政務撤職處分；洪濤、陶永利受到留黨察看1年、政務撤職處分，相關責任單位和人員也被嚴肅問責。