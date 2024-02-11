陸行之揭輝達扒皮獲利模式 但對「這件事」感到困惑

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輝達股價去（2023）年狂飆漲239％，今年上漲逾四成，市值已達1.72兆美元，相當於港股上市所有中企市值的總和，但輝達執行長黃仁勳似乎並不打算鬆手，傳輝達試圖協助切入客製化AI晶片市場。知名半導體分析師陸行之在臉書發文提到輝達的扒皮獲利模式，但對客製化AI晶片的潛在客戶是誰感到困惑。

路透社報導，輝達的H100、A100晶片為部分主要客戶提供多用途AI處理器，但這些科技公司已開始針對特定需求開發自有晶片，因此輝達目前正試圖協助這些公司開發客製化AI晶片，傳輝達高層已會見亞馬遜、Meta、微軟、Google、OpenAI的代表；除了資料中心晶片，輝達也想在電信、汽車、電玩遊戲產業尋找客製化晶片訂單。

陸行之表示， Open AI說要自己研發晶片，再找三星或台積電代工，就是要脫離Nvidia的扒皮，老實說，他還真沒看過晶片設計公司靠著獨家核心晶片也要狠賺模組，準系統的錢，搞得產業分析師都不知道這些模組／準系統營收能不能算是全球半導體營收及全球數據中心的晶片營收。

他認為，輝達要是不放棄其扒皮獲利模式，Open AI及其他重量級客戶不太可能會用輝達的客製化晶片設計服務。所以他實在很困惑輝達要幫誰客製化設計AI晶片？