演唱會經濟 拉動中國城市消費

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周杰倫、五月天等天王去年疫情後在中國多地舉辦演唱會，開唱期間帶動外送訂單量、飯店訂房率等消費激增。專家指出，演唱會經濟拉動城市消費，疫後演唱會市場熱絡，尤其明顯。

周杰倫2023年10月12至15日在可容納近8萬人的上海體育場舉行「2023周杰倫嘉年華世界巡迴演唱－上海站」，一連4場演唱會票券開售秒殺。人潮湧入拉動演唱會經濟，周邊區域連續數天外送訂單量、飯店訂房率大增。

據第一財經報導，周杰倫在滬開唱期間，除了場內觀眾，還有數萬人擠入演唱會場地周邊「旁聽」；餐飲外送、飯店住宿外，兜售輕便雨衣、零食、啤酒、螢光棒給場外歌迷的叫賣小攤商，也在用各種方式拉動演唱會經濟。

外送平台「餓了麼」數據顯示，周杰倫在滬開唱第一天，宵夜外送訂單量較前一天增加24%，上海體育場所在地徐匯區日增44%、附近長寧區日增56%。美團、大眾點評數據顯示，周杰倫上海演唱會期間，上海旅遊消費訂單年增100%。

不只是周杰倫，五月天去年11月12至21日期間在滬演出8場演唱會，也出現一票難求、黃牛猖獗搶購門票場面。陳奕迅去年11月11至19日期間在上海舉辦演唱會，票券秒殺。

演唱會售票網大麥網數據顯示，張學友演唱會成都站總計觀眾12.1萬人次，其中有70%購票觀眾登記並非出示在地身分證，「為一場演唱會、奔赴一座城」、「一場演唱會、帶火一座城」，跨城市追演唱會成為歌迷樣貌。

中國演出行業協會最新統計數據顯示，2023年前3季累計國內演出達34.24萬場次，票房收入達人民幣315.41億元（約新台幣1387.8億元），遠遠超過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前、2019年全年水準。

中國演唱會經濟熱絡復甦，一方面是疫情肆虐期間導致多場演唱會、音樂節取消，在疫情後積極恢復，回應市場需求；另一方面是因為疫情因素被延期的演出合約，在疫後必須盡快地完成履約。

美團文旅研究院院長路夢西表示，演出經濟是文化消費與旅遊消費的結合，演出市場持續活躍，確實可以吸引更多外地遊客，帶動區域內住宿、交通、餐飲等多業態成長。

北京清華大學國家戰略研究院特約研究員劉旭認為，只靠演唱會拉動城市消費是不可持續的，目前演唱會市場很熱，這是出於疫後娛樂市場需求的集中釋放。

劉旭強調，當不同文化消費需求被持續滿足時，消費者恢復實體文化娛樂活動消費習慣，才能使經濟效益持續化。不同群眾對於文化娛樂活動的需求有差異化，必須提供分眾化、細緻化活動，才能激發潛在需求。