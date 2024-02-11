社群短影音、AI假影片成印尼大選主戰場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

印尼總統候選人與喵星人互動或手舞足蹈的影片在TikTok上吸引千萬人觀看，已成為大選主戰場。由於年輕人占印尼選民一半以上，候選人把主要策略放在吸引年輕選民，也使社群媒體成為兵家必爭之地。

印尼有高達1.1億個TikTok用戶，僅次於美國，排名全球第2。其中最活躍的用戶年齡介於16歲至24歲，這群人涵蓋年輕選民及首投族，為了吸引他們的支持，TikTok等社群平台成為這次大選主戰場。

● TikTok成大選戰場

印尼14日舉行大選，3位總統候選人包括前中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）、前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan），及現任國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto），各自都有自己的TikTok官方帳號。

甘查爾自2022年就在TikTok上十分活躍，現有760萬個追蹤數，阿尼斯去年底才使用TikTok打選戰，目前有210萬個追蹤數。

至於目前民調支持度最高的普拉伯沃，得到總統佐科威（Joko Widodo）暗中支持，與他的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）搭檔，2人的TikTok官方帳號最近幾個月才成立，追蹤數還未破百萬，但從網紅支持者和競選志工組織的帳號看來，這組候選人的社群網路聲量極高。

據統計，近4/5印尼人擁有智慧型手機，因此候選人能透過網路，把競選影片傳至印尼各個偏遠島嶼。

● 博眼球的政治噱頭

印尼國家研究與創新署（BRIN）政治分析家瓦西斯托（Wasisto Raharjo）向中央社指出，TikTok的短影片是種政治噱頭，為的是博取選民注意，因為年輕人喜歡視覺的內容，以及網路上瘋傳的消息。

「印尼政治指標」（Indikator Politik Indonesia）的社群媒體專家羅斯蒂卡（Rustika Herlambang）指出，與社群媒體X（前身為Twitter）不同，TikTok主要將選舉聚焦在迷因、歌曲和舞蹈上，而會使用X的，則是對候選人的政策感興趣的人。

「經濟學人」（The Economist）曾舉例，像是副總統候選人吉伯朗在TikTok上就十分活躍，擁有210萬追隨者的他常發布一些搞笑影片，觀看次數最高的影片超過2000萬次，平均每天觀看次數與美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）差不多。

報導指出，許多年輕網友不在意普拉伯沃曾參與鎮壓事件而存有人權污點，更關切的是這位前將軍在競選期間熱舞及幽默風趣的搞笑影片。

總統候選人阿尼斯則因為TikTok而意外成為韓國歐巴。

印尼社群媒體上有很多熱愛韓國流行音樂K-POP的粉絲，阿尼斯在TikTok直播造勢時，支持者幫他取了韓文名字「Park Ahn Nice」。

年輕人重視搞笑、粗淺且具噱頭的影音，不關切政見或政策，也讓候選人甘查爾抱怨說，年輕選民對他的政策不感興趣，而是「更喜歡在社群媒體上瘋傳的噱頭」。

● 假訊息無所不在

除了有候選人擔憂政見不受重視，學者表示，社群媒體上充斥的假訊息及謠言，對大選可能造成衝擊，且威脅印尼民主。

根據非政府組織「印尼反假新聞社群」（Mafindo）2月初公布的數據顯示，2023年共有2330個網傳錯誤訊息，其中1292個與政治有關，是上屆2019年大選的2倍之多。

「印尼反假新聞社群」創辦人努戈羅和（Septiaji Eko Nugroho）說：「大規模的政治假訊息擾亂印尼民主，破壞資訊的透明度，並可能鼓勵人們拒絕承認選舉結果。」

這個組織也發現，與2019大選時許多假訊息是以照片或圖片製成不同，這次大選有許多假訊息是以影片為主，這些假影片是以人工智慧（AI）製成。

他們舉例，像是選前曾出現以深度偽造（deepfake）製作的佐科威講中文的影片，以及偽造阿尼斯與國家民主黨（Nasdem）主席蘇雅（Surya Paloh）的假錄音檔。

「印尼反假新聞社群」坦承，這些假影片對事實查核人員構成很大挑戰，因為影片內容的查核過程更加複雜且漫長。

● 買網軍做影片提高聲量

另一個出現在網路社群的現象，是印尼選舉中常見的「網軍」（buzzer）伎倆，意指付費給網紅或個人用戶並製作有利於一方的內容。他們通常受僱於候選人的競選團隊，以放大候選人的優點並批評競爭對手來影響輿論。

由於受僱的網軍與候選人競選團隊的關係很難調查，因此政府很難監管「網軍」行為。

在關注東南亞社會倡議的非營利媒體Engage Media中負責「數位版權研究」的普拉迪帕（Pradipa P. Rasidi）向中央社指出，「網軍」在TikTok上很常見，他發現，這次大選中，很多候選人靠「網軍」手法來確保民眾與他們的想法一致。

與過去重視文字內容不同，「網軍」主要靠音樂效果和影像呈現宣傳內容，透過這個方式，候選人的聲量不在於自身的表現，而是投資多少成本在影像內容上，他稱之為「網軍」戰。

「經濟學人」指出，最能發揮網軍優勢的總統候選人是民調保持領先的普拉伯沃，因為普拉伯沃競選團隊的資金比競爭對手高出30倍，因此有很大的發揮空間。

根據臉書（Facebook）母公司Meta的數據，普拉伯沃過去3個月在其官方臉書及相關帳號共花費14萬4000美元（約新台幣452萬元）廣告費，這大約是甘查爾的2倍、阿尼斯的3倍。