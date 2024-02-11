春色無邊超級「撩」！二大最難訂位BUFFET全新調酒登場

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吃到飽自助餐廳戰火從「餐」向「飲」延伸！為持續優化客人「餐」、「酒」體驗，被稱為「最難訂位BUFFET」的饗賓餐旅集團今（11）日布，旗下兩大高端自助餐品牌「饗饗 INPARADISE」與「旭集和食集錦」，攜手「Perry's Palate Plan」聯名推出6款調酒，分別搭配前菜、主食及甜點，志在問鼎Buffet吧檯最靚飲品。

「旭集」新款調酒「山吹蜜」呈現金黃橘，日本將這種曖昧於橘與黃的顏色稱為「山吹色」，加上洋甘菊淡雅、蜂蜜的甜感，成為前來用餐的女性消費者首選。「饗饗」三款聯名調酒，精選經典酒品，分別融合荔枝、百香果、葡萄豐郁滋味。餐廳標榜宛如看著月色銀輝漫灑大地、群星璀璨的夜空，傳遞視覺與味覺雙重享受的頂級體驗。

「旭集」的調酒標榜傳遞文化五感沉浸、刻畫細膩感動，並融合日式文化精神與美學，以多元的日式基酒調和出具有日式風情的酒款。客人到「旭集」的第一杯酒以「若芽」最為適合，主成分為燒酎、日式煎茶、青梅、紫蘇，如嫩芽般的淺黃綠色清。；稚嫩如春日新生的氣息，風味清爽優雅，佐以「生盛」及「巧鰭」區和風沙拉、懷石小碟等開胃小點尤佳。

「花彼岸」適合重口味「醞炙」區料理，主成分為威士忌、日式烤茶、草莓及薑汁汽水，艷紅光透，如同日本彼岸花熱情獨立，以日式威士忌為基底，調入烤茶，入口時烤茶燻香與甘甜，中段逐步明亮的酸甜，尾韻停留在薑汁汽水微微輕柔的氣泡感，整體醇厚。「山吹蜜」則適合最後與「澄甘」區洋果子一同入口，主成分為梅酒、蜂蜜、洋甘菊、香草，晶透的金黃橘，似棣棠花，淡雅香氣與冰塊繚繞口鼻。

在高空雲海變幻中，來杯「饗饗」調酒，享受生命中天堂般的時刻。「漫月光」為甘醇伏特加遇上甜美荔枝，交融烏龍茶香，一如輕柔澄澈的月光，緩緩綻放多種樣貌，適合搭配「旬巧原」區的法式開胃小點與豐美海鮮。「金燦夜空」百香果粒幻化星辰，以酸甜百香果與紅茶融合，宛如流星燦亮的夜空；麥芽威士忌醇醺厚實，入口層次豐富保有酒感，推薦搭配大塊牛排肉品或燒烤料理。「南島微風」主成分為紅酒、葡萄汁及斑蘭葉，風格鮮明的紅酒單寧酸與葡萄汁酸甜平衡、斑蘭葉帶有熱帶風味，是意想不到的驚喜組合，果香馥郁，推薦搭配「甜田」區巧克力、法式甜點。

「饗饗」及「旭集」調酒酒精濃度約4％至6％，相較於男性較愛啤酒及威士忌，低酒精濃度又帶香甜滋味的調酒，明顯廣受女性青睞。「饗饗」聯名調酒推出至今，帶有荔枝香氣的「漫月光」最受歡迎；「旭集」則以「山吹蜜」為女性取酒之冠，剛入口滿盈的梅酒果香綻放，後韻菊花香留存舌尖，調酒幻化，如人生各式姿態，新春微醺時刻，可前往細細品嘗。

【禁止酒駕，飲酒過量、有害健康】