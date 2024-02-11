陸昔日足球希望之星 李鐵行賄逾1300萬當上國足主帥

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曾被譽為「中國足球希望之星」的前大陸國家男子足球隊主教練李鐵，日前在央視的反腐片中遭披露腐敗細節，包括行賄300萬（人民幣，下同；約合新台幣1313萬）當上國足主帥，甚至以一場比賽1400萬的代價買對方「放水」踢假球，情節令人瞠目結舌。

大陸央視1月9日晚間播出的系列反腐電視專題片《持續發力 縱深推進》第四集《一體推進「三不腐」》中，詳細講述李鐵的「沉淪史」。

當中國眾多體育項目蓬勃發展，男足水準卻一路下滑，假賭黑醜聞頻發，行業亂象叢生。2022年11月，李鐵被監察機關立案調查，足壇反腐由此拉開序幕。

回溯當初，湖北省紀委監委工作人員說，李鐵之所以能夠成為國家隊主教練，是因為先後帶領兩支中甲球隊成功衝入中超，這一成績對他的行業地位實際上起到很好的作用。但李鐵兩次帶隊升入中超，背後都是大量的假球。

李鐵退役後轉向教練職位，2015年8月加盟河北華夏幸福俱樂部，首次擔任主教練。當時賽季已經只剩9場比賽，華夏幸福僅排名第6位，衝超前景並不樂觀。李鐵一上任，俱樂部就直白地提出，希望他動用人脈收買對手。最後一場比賽，大體上花費1400萬元，當時跟深圳隊俱樂部、主教練還有球員，都打了招呼。最後華夏幸福創造神奇的「八連勝」，衝超成功。

李鐵在片中自白稱：用這種不正當的方式獲得了「成功」，實際上就會讓自己變得越來越急功近利，為了要取得成績，找裁判做工作，收買對方球員、教練，有的是俱樂部找俱樂部的這種方式，變成了一種習慣，甚至到後來有一點點依賴。

李鐵行賄的思路和踢假球如出一轍，覺得需要多重保險。他一方面遊說卓爾俱樂部出錢幫他做工作，表示如果自己能「上位」，也會在多方面回報俱樂部，俱樂部為此拿出200萬元向中國足球協會前主席陳戌源行賄。

另一方面，李鐵覺得時任足協秘書長劉奕也頗具話語權，於是又自掏腰包送給劉奕100萬元。就這樣，李鐵如願成為男子足球國家選拔隊主教練，隨即又被火線任命為男足國家隊主教練。

當上國足主帥之後，李鐵與卓爾俱樂部以總額6000萬元的金額，簽下了一紙所謂的「合約」，實際只是以此為幌子，來掩蓋權錢交易的本質。隨後，他很快將卓爾隊的四名球員選入了國家隊大名單。而實際依據這幾位球員的能力，根本進不了國家隊。