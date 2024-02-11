另類娘家宴！澎湖辦桌迎春 通樑「圍爐宴」席開58桌

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在澎湖蔚為風氣的大年初二社區娘家宴，自2019年創下共席開1151桌、1萬1510人參與紀錄後，隔年就在澎湖縣長賴峰偉宣布停止補助，加上老人凋零和赴台過年後，不足千桌，接下來再遇上疫情衝擊停辦等，還有年節期間外燴和搭棚師傅難請，盛況每年愈下，今年只剩5村里舉辦，全計364桌。

儘管整個年節，各村里合計僅3640人，還不像往年多集中在大年初二同時舉辦，但數百人以上同時聚在各村里廟口前杯觥交錯，又穿插卡拉OK和摸彩餘興，喜氣洋洋，仍然相當熱鬧。

澎湖娘家宴始於2000年的白沙鄉赤崁村，首創大年初二「牽手回娘家，村民大團圓」共餐活動，往年聲勢也是全澎湖最浩大，席開約150桌之譜，今年是席開136桌。

而受到赤崁社區首開這風氣，20餘年來，澎湖不少社區也跟著在各村里廟前廣場搭棚辦桌，款待回娘家作客的出嫁女兒與夫婿一家大小，讓難得回鄉的遊子和家人團聚，並和兒時好友聚首敘舊，重溫早時點滴的趣事和當年勇，賓主盡歡，還省了下廚辛勞，就有外燴師傅拿手魚菜貫送而至。

最重要的，每桌5千至6千元不等的菜色，基本只對報名家戶酌收一桌3千元，包括差價和其他搭棚、舞台、卡拉OK和彩品等，則由主辦的社區或村里長等發起人各顯神通，對外募款，對象包括鄉市公所、縣政府和各級民代，甚至經營事業有成的仕紳。

不過，近年外燴師傅越來越少，加上過年期間工讀生難請，搭棚師傅也欠缺，有意願在過年接手娘家宴的業者不多。要同時間，料理上千桌的菜色，真的必須集合眾外燴才能成，因此這幾年非但不再集中於大年初二舉辦，今年更是分散從大年初一到初三都有。

像昨天大年初一晚，白沙鄉通樑村就以「圍爐宴」為名席開58桌，原本還選在活動中心旁的碼頭停車場，但因天冷風大，棚子一下就被狂風吹壞，最後改到在著名的通樑大榕樹景點下搭棚開桌。

而除了通樑外，今天大年初二中午白沙鄉赤崁席開136桌、湖西鄉鼎灣村46桌，明天大年初三中午則有湖西鄉青螺村席開24桌，晚上是馬公市山水席開100桌。