春節連假來桃園 住房、餐飲、伴手禮優惠一次看

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農曆春節連假到來，桃園市政府觀光旅遊局與旅宿業者一同推出住房、餐飲及伴手禮優惠，推薦全家大小、親朋好友來桃園走春留宿，回程再帶上特色伴手禮，送禮自用兩相宜，好住、好吃、好玩又好買。

觀旅局攜手旅宿業者，搶攻農曆春節長達7天的連假商機，福容大飯店3家分店包括桃園福容、中壢福容和福容A8，均有提供功夫菜、伴手禮，此外還有住房優惠，福容大飯店桃園機場捷運A8店推出「龍祥如意慶團圓」春節住房專案優惠期間每晚4289元起，再享新春好禮。

福容大飯店桃園店也推出「情人節愛你久久久久」專案價格除房價優惠外，還有自助早餐、淮揚宴套餐及心心相印迎賓蛋糕、精選紅酒等。智醫康寓「桃園好棧活動專案2024春節住宿優惠」享家庭房FTW及尊榮套房PSU專案價6,666，加贈紅酒乙瓶，退房時加贈500元住宿抵用券2張。

COZZI Blu和逸飯店桃園館獨家「前進海洋 探索逸遊」住房專案入住贈深受旅客好評的Blu Night周邊商品，以及COZZI Blu吉祥物玩偶。

名人堂花園大飯店入住享「新春福龍送吉祥，限定專案過好年！」專案餐食，安打西餐廳早餐、迎賓茶點及贈送新春限定禮盒，更加碼多項活動及手作體驗課程，除住房優惠外名人堂花園大飯店更推出多項春節禮盒特價優惠。

168inn更與敘思花藝攜手合作，打造情人節住宿專案，即可獲得敘思花藝浪漫玫瑰鮮花乙支。渴望會館的饗渴望西餐廳和渴望中餐廳，在春節期間持續提供年菜及聚餐服務，並推出六福村住房專案，結合親子房讓大家可以來桃園走春住宿。

青埔商旅Angle 371西餐廳新年好運龍吼哩整單6折起。桃園喜來登酒店推出野生烏魚子禮盒，嚴選嘉義東石的野生烏魚，彙聚師傅的技藝全手工製作，色澤透亮，油脂豐富鮮美，送禮自用兩相宜！蒔薈 I House入住前3天預定，即可獲得巴斯克乳酪蛋糕；而嘉仕特飯店於官網訂房，輸入折價券代號「JH02024」即可享有不分平假日、不分房型，房價總額九折優惠。

觀旅局長周柏吟表示，桃園擁有許多自然與人文景觀，像是山豬湖生態園區、月眉休閒農業區、落羽松秘境、大溪老茶廠、角板山行館、小烏來天空步道、巴陵古道生態園區、拉拉山神木區等。也不乏親子跟室內景點，像是位在桃園龍潭的小人國主題樂園，春節期間推出「好運龍來一路發」12歲以下孩童於享168元入園(原價850元)，全民優惠現場購票788元(原價1050元)，農曆春節全家大小一同作伙來小人國發大財。

周柏吟說，還有透過空間結合科技，打造沉浸式體驗的Xpark水族館；有著多家精品品牌進駐的大型 Outlet 華泰名品城；而橫山書法藝術館，為全台官方首座以書法為主題經營的美術館，以「硯石」意象，將埤塘作為「墨池」，位在埤塘畔的建築，獨具特色，十分值得造訪；更有永安漁港及竹圍漁港可以看海景大啖海鮮，更有大溪老街、李騰芳古宅及慈湖可以逛，桃園旅宿及景點豐富且多元，是適合各年齡層年節期間放鬆悠閒旅遊的絕佳選擇。

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