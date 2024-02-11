新年必看！10個你不知道的省錢技巧：有錢人都在做

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【中時新聞網 郭宜欣】傳統的省錢方法包括戒掉咖啡、自己準備午餐，甚至開始進行投資，那不常見的省錢法又有哪些呢？知識論壇New Trader U整理10項您不太熟悉的方法，只要在生活中做出一點調整，就能出現意想不到的結果。

進行「不花錢」挑戰

選擇一周甚至一個月的時間，除了生活必需品之外不要有額外的花費，避免外食、網購、購買APP及遊戲課金等花費，在此狀況下開始整理食物儲藏室與冰箱，用不花錢的娛樂來取代外出看電影。

僅使用現金

研究顯示，當人們使用現金而不是信用卡時，支出會顯著減少，真的要從荷包裡掏出現金時會影響消費情緒，可以先把信用卡收起來，以克制衝動性消費，使用網路銀行追蹤帳戶狀態，避免透支。

善用冰箱的儲存空間

將冰箱冷藏與冷凍空間最大化，在確保未過期的狀況下，購買大量食物進行分裝，能夠降低每周購買必需品的花費。

使用完電器拔掉插頭

電子產品即使在關閉，處在待機的狀況下仍會耗電，因此不使用時都要拔掉插頭，只要做這個小動作，就能在帳單上看到改變。

以物易物代替購買

重新發現交易商品和服務的可能性，而不是花費現金的簡單性。從割草、保母到自製商品和專業服務，看看你可以滿足家人、朋友和鄰居的哪些需求，以換取他們的技能或物品，一旦你開始詢問並提供你的能力，就有無窮無盡的機會。

DIY清潔用品

避免購買昂貴且含有刺激性毒素的清潔劑，並使用簡單的廚房原料，包括醋、小蘇打、檸檬和肥皂，自製清潔劑不僅能保持乾淨整潔，還能節省一筆錢。

二手店時尚

拒絕快時尚，選擇到二手店以較低的價格購買優質商品，只要耐心尋找都可以以便宜的價格找到昂貴的物品，尤其在富裕社區的二手店，更有機會找到條件不錯的物品。

善用社區花園

可以種植少量的藥草、水果和蔬菜，除了能節省農產品的消費之外，還可以從鄰居互動、戶外活動、運動及園藝中獲益，社區花園的價值往往能夠超越小額投資。

物品二次利用與改造

發揮創意將原本要丟進垃圾場的物品變成新的寶藏，從服裝、家具再到家居用品，透過簡單的改造，將廢棄物注入新生命，不僅可以節省資金，還能減少浪費。

把握聚餐機會

團體聚會也能有高效益，共同分擔食物和娛樂的花費，可以選擇一個主題或一個價格來規定大家準備的菜餚或娛樂，不會太吃重也不會造成浪費，多元化可以同時滿足味蕾、胃口及荷包。