台積電新春狂飆 專家畫AI暴利地圖 「這檔」有3成上漲空間

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【旺得富理財網 李宗莉】台股春節休市期間，台積電ADR狂漲15%，攀上800元台幣天價，而美超微波段漲幅更超過8成， 分析師指出，台股新春開紅盤的漲率幾近百分百，AI是盤面最大主流，以廣達等4檔指標來說，除廣達有機會再漲3成，緯創與川湖則各有上看150元、1200元實力，緯穎則有機會續創新高。

摩爾投顧分析師何基鼎表示，美國最新初領失業金人數22.4萬人，創近11周新高，經濟不如想像中的好，也壓抑油價漲勢，各項原物料黃豆、玉米、小麥維持低檔，通膨穩定降溫，今年又是美國總統大選年，現任總統拜登民調不高，因此現在開始，拜登絕對會想盡辦法提高民調。

所謂民以食為天，要提振民調最重要的還是在經濟，提升經濟最簡單的方式就是降息，資金寬鬆有利於股市發展，美股多頭格局不變，農曆年節期間，美國股市呈現大漲，台股新春開紅盤的機率將近100％。

美中科技戰後，國際資金紛紛從中國撤出，轉往東南亞國家投資，而AI產業的發展，又引領台灣半導體新的成長契機，輝達AI晶片獨霸全球，最主要的帶工廠都在台灣，而主要科技廠微軟、META、亞馬遜等，為了避免輝達壟斷，先後開發自己的AI晶片，主要代工廠都在台灣，吸引外資進駐，錢進台灣趨勢不變。

美國AI伺服器大廠美超微（Supermicro）近期暴漲84％，而廣達、技嘉、緯創、緯穎則受農曆年前賣壓影響，壓抑股價，造成股價遲遲無法跟上美超微的漲勢。

何基鼎從技術型態分析，廣達與美超微過去型態最為接近，去年8~11月同步下跌，11~12月同步整理，如今美超微早已突破前高，持續再創新高，股價大漲84％。

反觀廣達卻還在前波高點275元以下震盪，若以相對位置來研判的話，廣達新春開紅盤後，還有30％左右的漲幅空間，將會帶動AI相關類股，同步噴出，農曆年前後，可以留意廣達、緯創、緯穎、川湖等4檔。

以廣達來說，去年前3季EPS7.63元，直接超越2022全年，獲利大幅成長，近期續在250元附近震盪，只要240~250元缺口沒有跌破，多頭格局沒有改變。

緯創去年Q3EPS大幅成長至1.67元，顯示毛利率、營益率正因 AI 產品帶動向上，2024年AI伺服器成長趨勢不變，股價在90~100元打底近3個月後，跳空向上突破110元後，突破112~120元狹幅整理區間後，預計農曆年後，有機會表態向上挑戰150元關卡。

緯穎身為大型雲端資料中心硬體及解決方案供應商，主要客戶包含微軟、META、亞馬遜等國際大廠，科技龍頭爭相發展AI下，伺服器需求絕對會大幅提高，近期股價突破2000元後，穩定向上墊高，KD指標進入鈍化軋空訊號，預計農曆年前後，將持續挑戰歷史新高。

至於川湖的2大產品分別為伺服器導軌（約占營收比重7成），以及高級廚具滑軌（約3成），由於全球AI導軌市佔率將超越5成以上，高階產品越來越多，至去年Q3，AI約佔營收9%，未來將出現倍數的成長，12月營收6.9億元，再創去年新高。

何基鼎認為，川湖股價在880~900震盪近3個月，形成頭肩底的右肩，根據頭肩底的理論型態，這波理論目標上看1200元，後續還有高點可期。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。