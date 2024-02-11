客家人過年習俗有這些 初二好天氣「轉妹家」拜年

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

桃園市有超過90萬的客家人口，居全國各縣市之冠，也占全市人口4成，究竟客家族群是怎麼過年的呢？對客家人而言，春節通常以農曆12月25日「入年假」（意指進入春節假期）開始，經過正月初五「出年假」（意指春節假期結束）、正月十五日「正月半」（意指元宵節），一直到正月廿日「天穿日」為止，才算是一個完整的「過年」。

客家人傳統的過年習俗，在農曆12月23或24日這天家家戶戶都會準備甜湯圓，並在灶神(供奉於廚房的神祇，掌管一家禍福、財氣)兩旁張貼吉祥話，希望灶神能夠吃甜甜，返回天庭向玉皇大帝說好話，此為「送灶神」。農曆12月25日「入年假」，家戶開始準備過年，進行大掃除、採買年貨、貼五福紙等活動，並準備甜粄、發粄及菜頭粄(蘿蔔糕)等美食。「年三十」(意指除夕)客家人會準備牲禮及供品「拜天公」，而年夜飯及壓歲錢也是當然的重頭戲。

桃園市客家事務局指出，大年初一到廟裡燒香及親友互訪拜年，大年初二則是已婚女子「轉妹家」（意指回娘家）的日子，這一天夫妻倆會準備吉祥伴手禮，藉以感謝娘家父母多年的養育之恩。客家人稱呼女兒為「妹仔」，稱呼客家女子為「客家妹」，所以在大年初二夫妻一同回娘家拜年的日子，就叫「轉妹家」。

此外，客家人在過年期間製作的美食都深具意涵，例如吃甜粄象徵團圓、圓滿，發粄象徵吉祥、財富，菜頭粄象徵步步高升；而在除夕團圓夜當晚也一定會準備「剁雞盤」（白斬雞）、「長年菜」（芥菜）等作為年菜，吃了象徵起家、長壽健康之意，相當有趣。

而農曆正月廿日「天穿日」，是女媧補天的節日，傳統上在這天，男不耕田、女不織布，會以休閒娛樂方式度過，藉以感念女媧以五色石補天的恩澤。客家俗諺有云「有做無做，尞到天穿過」，意思即是過完天穿日才算是過完年，而「天穿日」在現代的意義，也具有適度給予大自然休養生息的時間，並象徵客家人崇敬天地、尊重自然作息的精神。