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6成來台外籍專業人才想永久留下 這兩因素最為關鍵

鏈結台灣和日本創業環境是國發會推動國際人才服務及延攬的方法之一，圖為與台灣創投業合作的日本創新創業機構。圖／陳碧芬
鏈結台灣和日本創業環境是國發會推動國際人才服務及延攬的方法之一，圖為與台灣創投業合作的日本創新創業機構。圖／陳碧芬

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國際專業人才各國爭搶，國家發展委員會也經常、持續地擴大國際人才延攬力道，並協助國際人才在台深耕發展，國發會台灣就業金卡辦公室（現為Talent Taiwan「國際人才服務及延攬中心」）11日表示，最新調查發現，扣除工作需求來台的被動因素，台灣的整體品質、在地民眾，是外籍專業人才選擇來台灣居住的兩大因素，兩項占比分別13.9％、6.9％，甚至高於依親等家庭因素的6.6％。

政府積極打造台灣國際形象、推動全球攬才策略，國發會單位自2021年起，針對持有就業金卡（golden visa）的外籍人士進行大規模問卷調查，2023年進一步擴大開放外國專業人才填答，當年度7～8月間計回收問卷1,021份，受訪者來自64個不同國家，其中就業金卡持卡人占81％，外國專業人才約19％。截至2023年底就業金卡累計許可8,962人次、外國專業人才有效許可約5.6萬人次、取得永久居留者約1.1萬人。

國際人才服務及延攬中心表示，此次問卷回填中，受訪者普遍對於台灣生活體驗持高度正面態度，在滿分10分中平均給予8.16分，有意願申請永久居留或歸化者，均約有6成左右，包括有意申請永久居留者，30.7％準備申請，29.1％考慮中，合計近6成；有歸化國籍意願的受訪者認為，在無須放棄母國國籍的前提下，62％願意入籍我國，申請歸化中者12.6％。

該調查結果顯示，外國專業人才普遍喜愛台灣，來台灣居住的前三大原因，分別為整體品質、工作、在地民眾。其中的工作項目，多是被公司派任或業務需求而來台，而對於台灣整體品質、在地民眾則多為個人主觀，家庭，經濟、文化、教育、便利、健康、生活成本、民主、就業金卡制度、安全等，則為其他因素。

對於受訪外籍專業人士目前在台就業情形，該調查發現，以受僱外國企業為最多，占比30.8％，多數採遠距辦公，其次依序為受僱台灣雇主24.4％、創業家或自由工作者／自雇者19.8％、就學或研究16.7％、尋職5％等。

國發會指出，受訪外籍專業人士近2成為自由工作者、自雇者、或創業家，顯見政府新創政策有成，台灣已然成為友善新創發展之重要基地。至於後續就業金卡之強化推廣做法，政府仍須延續鏈結國際社群之政策，布建就業金卡持卡人之人際網絡。

去年11月1日成立的Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心，國發會表示，積極提供國際人才來台申辦程序，以及後續在台工作及生活一條龍，持續協助解決外國專業人才在台灣所面臨之各類問題，並協調相關部會建構友善工作及生活環境，期打造台灣成為國際人才的第二個家。

外籍受訪者在台發展，以受僱外國企業為最多，其次為受僱台灣雇主，和創業家或自由工作者／自雇者。圖／國發會台灣就業金卡辦公室提供
外籍受訪者在台發展，以受僱外國企業為最多，其次為受僱台灣雇主，和創業家或自由工作者／自雇者。圖／國發會台灣就業金卡辦公室提供
外籍受訪者來台灣居住的前三大原因，分別為整體品質、工作、在地民眾。圖／國發會台灣就業金卡辦公室提供
外籍受訪者來台灣居住的前三大原因，分別為整體品質、工作、在地民眾。圖／國發會台灣就業金卡辦公室提供

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