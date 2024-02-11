6成來台外籍專業人才想永久留下 這兩因素最為關鍵

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國際專業人才各國爭搶，國家發展委員會也經常、持續地擴大國際人才延攬力道，並協助國際人才在台深耕發展，國發會台灣就業金卡辦公室（現為Talent Taiwan「國際人才服務及延攬中心」）11日表示，最新調查發現，扣除工作需求來台的被動因素，台灣的整體品質、在地民眾，是外籍專業人才選擇來台灣居住的兩大因素，兩項占比分別13.9％、6.9％，甚至高於依親等家庭因素的6.6％。

政府積極打造台灣國際形象、推動全球攬才策略，國發會單位自2021年起，針對持有就業金卡（golden visa）的外籍人士進行大規模問卷調查，2023年進一步擴大開放外國專業人才填答，當年度7～8月間計回收問卷1,021份，受訪者來自64個不同國家，其中就業金卡持卡人占81％，外國專業人才約19％。截至2023年底就業金卡累計許可8,962人次、外國專業人才有效許可約5.6萬人次、取得永久居留者約1.1萬人。

國際人才服務及延攬中心表示，此次問卷回填中，受訪者普遍對於台灣生活體驗持高度正面態度，在滿分10分中平均給予8.16分，有意願申請永久居留或歸化者，均約有6成左右，包括有意申請永久居留者，30.7％準備申請，29.1％考慮中，合計近6成；有歸化國籍意願的受訪者認為，在無須放棄母國國籍的前提下，62％願意入籍我國，申請歸化中者12.6％。

該調查結果顯示，外國專業人才普遍喜愛台灣，來台灣居住的前三大原因，分別為整體品質、工作、在地民眾。其中的工作項目，多是被公司派任或業務需求而來台，而對於台灣整體品質、在地民眾則多為個人主觀，家庭，經濟、文化、教育、便利、健康、生活成本、民主、就業金卡制度、安全等，則為其他因素。

對於受訪外籍專業人士目前在台就業情形，該調查發現，以受僱外國企業為最多，占比30.8％，多數採遠距辦公，其次依序為受僱台灣雇主24.4％、創業家或自由工作者／自雇者19.8％、就學或研究16.7％、尋職5％等。

國發會指出，受訪外籍專業人士近2成為自由工作者、自雇者、或創業家，顯見政府新創政策有成，台灣已然成為友善新創發展之重要基地。至於後續就業金卡之強化推廣做法，政府仍須延續鏈結國際社群之政策，布建就業金卡持卡人之人際網絡。

去年11月1日成立的Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心，國發會表示，積極提供國際人才來台申辦程序，以及後續在台工作及生活一條龍，持續協助解決外國專業人才在台灣所面臨之各類問題，並協調相關部會建構友善工作及生活環境，期打造台灣成為國際人才的第二個家。