防洪秘密武器 東京市中心地底深埋巨大隧道

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近年來每逢颱風豪雨，大都市常因排水系統不良發生「都市型水害」，日本東京也不例外。為了治水，除了拓寬河道外，東京都政府還建設27處「調節池」，一旦水位上升至一定高度，就會發揮蓄洪作用，守護民眾安全。

東京都綜合治水對策協議會分析，近年來，東京頻頻發生都市型水害，原因包括以下3點。首先是路面被瀝青覆蓋，導致保水、排水功能下降，其次是都市高密度的土地利用，包括地面下部分，使得排水不良，再來則是受全球暖化影響，局部暴雨情況增加。

東京目前有27處「調節池」，作用是在下暴雨時暫時儲存上漲的河水，防止河川氾濫，等待水位下降時，再把河水慢慢排回河道中。

其中，2018年完工的「白子川地下調節池」連接流經東京練馬區的石神井川與白子川，負責調節這2條河川水量。這個地下隧道型調節池長3.2公里、直徑10公尺，可儲存21萬2,000立方公尺河水，相當於700個25公尺游泳池的水量。

東京都政府在2022年提出「都市強韌化計畫」，主要目的是加強東京應變風災水患、地震、火山噴發、電力通信中斷，以及爆發傳染病等5種危機。白子川地下調節池作為計畫一環，將與另一個調節池連接，完成後總長度13.1公里，可儲存143萬立方公尺河水，相當於4,800個25公尺游泳池水量，將成為日本最大的地下調節池。

調節池分為4部分，包括河水流入調節池入口處、主要儲水的調節池隧道、排水處及管理處。管理處設有24小時監視攝影機，隨時監控河川水位。一旦發現水位上升至一定高度，就能遠程開啟閘門，讓河水流入調節池。

談到調節池在暴雨時的作用，東京都第四建設事務所課長照井安則表示，以時雨量75毫米的豪雨為例，大約有50毫米由河道容納、10毫米分散到河流分支，調節池則負責15毫米雨量。

他說，如果上游的河水以100計算，經過調節池時會被儲存20，剩下的80繼續流往下游，讓河川水位保持在安全高度。

白子川地下調節池日前首次開放媒體參觀。官員解釋，地下調節池的建設場地選在公家持有地的地底，像是白子川地下調節池的正上方就是高速公路。

要抵達隧道，首先必須搭乘電梯到地下7樓，經過機械室與曲折的走廊，映入眼簾的是巨大無比的天井，由於位於30多公尺深的地底，幾乎看不到天空。

來到隧道主體，一旁停著隧道鑽掘機，前方是深不見底隧道，長度3.2公里，單趟步行也要約40分鐘。利用強力探照燈往前方照射，可以看到空氣中飄浮的粉塵，關掉光源則陷入完全黑暗，伸手不見五指。這個漆黑隧道平時空蕩蕩，降下豪雨時才會發揮作用，隧道壁上的水位痕跡，是一次次的使用紀錄。

白子川地下調節池屬於白子川調節池群。除最新的隧道式調節池外，此系統還有上下游2個調節池。比丘尼橋上流調節池1985年建造完畢、下流調節池則在2002年。

比較建設前後，1982年18號颱風侵襲，最大時雨量65毫米、總雨量245毫米，當年造成55.2公頃地區淹水，621棟住宅受災。但在調節池建好後的2005年，發生最大時雨量80毫米、總雨量224毫米的豪雨，卻僅造成0.7公頃地區淹水，77棟受災。

而白子川地下調節池完工後，迄今使用16次，包括去年3次，最多的一次蓄洪多達20多萬立方公尺，幾乎達到滿水量，在調節區域性豪雨方面發揮巨大作用。