春節連假辦門號 NCC建議「三大原則」挑電信業者

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兩大電信合併案底定，揭開新電信三雄時代之序幕。據NCC觀察，三大行動電信公司仍持續推出多元資費優惠方案來爭取客戶，春節期間辦門號手機時，NCC建議消費者可先考量自身需求，把握「官網查詢、7日試用及貨比三家」等三大原則，當個聰明的消費者。

NCC表示，歷來春節年假期間都是電信使用高峰期，電信公司均維持一定的服務量能，並酌調整營運時間且在官網公告。NCC建議消費者，若春節時有門市服務需求，建議先透過各官網或撥打客服中心查詢。

NCC建議消費者在訂新約或續約時，應先掌握自身使用習慣，並透過下列方式審慎比較，做一個聰明的消費者：一是官網查詢：消費者可以透過查詢各家電信業者官網所揭露之訊號涵蓋狀況，選擇在自己經常活動範圍有較佳訊號涵蓋的業者。

二是7日試用：無線電波具有受環境影響的特性（例如建築物阻隔），目前電信業者都有提供免費7日上網試用服務，讓消費者實際體驗上網感受。

三是貨比三家：每家電信業者都針對流量、頻寬、費率、手機、約期等進行搭配、組合多元的費率方案，消費者在選擇費率方案時，宜審慎比較不同專案間的契約條件，擇定最符合自身需求的專案合約，避免因選擇不適合的方案而反悔，浪費金錢和時間。

為維持春節期間的電信服務品質，NCC督促電信業者應揭露春節期間門市營業相關資訊，並要求落實確保官網、客服APP及客服專線正常運作，電信事業均提供24小時客服專線，消費者亦可透過業者官網或客服APP查詢各門市營業調整時間及相關服務資訊，並協調電信事業於春節期間得實施彈性調整順延部分帳單周期的繳款期限，避免造成消費者連續假期出門旅遊時，不會因繳費不及而被催費及停話。

另外就是因應國人春節連假期間國際漫遊時，電信事業提供多元便利的漫遊申辦管道，並對國際漫遊使用量提供簡訊通知及示警，以防止高額帳單產生。