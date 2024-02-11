十三行博物館推春節限定活動 歡迎大小朋友一同寓教於樂

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因應春節假期，新北市十三行博物館規畫「龍來十三鬥鬧熱」系列活動，加上熱門的「史前動物特展」、神秘的「考古探秘-海洋．陸地．虛擬．展示」，以及5G虛擬實境，讓參訪民眾到博物館感受叢林探險氛圍以及水下世界。

十三行博物館指出，館內一月全新展出「史前動物特展」，至今已超過萬人參觀，反應十分熱烈，動物化石、大型模型、動物標本以及漁獵工具、動物圖騰工藝品等超過120件展品，深獲大小朋友的喜愛。

館方因應春節假期，特別規畫「龍來十三鬥鬧熱」系列活動，春節期間每天都有「動物」元素馬戲、兒童劇、氣球魔術等表演，還有台灣動物造型的萌獸版畫筆記本DIY，讓大小朋友寓教於樂。

館方指出，除了陸上研究，由於十三行遺址地處河海口之界，文化內涵有山有水，水下也是考古研究的重要範圍。館方為推廣此一史實，推出「考古探秘-海洋．陸地．虛擬．展示」，透過深入淺出的展示，以海底隧道、多媒體、文物展示及虛擬實境，帶領觀眾身歷其境的進入水下，瞭解海中蘊藏的事物，認識海洋生態。

館方表示，除了展覽，館方也引進全感官式虛擬實境體驗，以及5G通訊技術優勢，打造十三行考古遺址發掘現場，讓前往館方參觀的民眾可以在虛擬世界中化身考古學家，在遺址中進行考古探索。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，十三行自初二開始舉辦豐富的年節活動，歡迎與家人、朋友「龍」在一起來十三行「鬥鬧熱」，館方也在春節期間推出限定活動，即日起至初五（2／14）到博物館拍照打卡，即可獲得可愛逗趣的「龍趣味標語貼紙」1份，照片上傳十三行臉書粉絲專頁至指定貼文留言，再抽十三行文創商品，歡迎民眾把握機會一起來迎好運。

十三行博物館春節連假開館時間為每日上午9時30分至下午6時，更多資訊請至十三行官網（http://www.sshm.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/13hangmuseum）查詢。