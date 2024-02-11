朝聖之旅》 英王查爾斯愛不釋手 山間小徑尋訪Laphroaig水源聖地

在Laphroaig的那天，是我們在艾雷島唯一遇到的陰霾午后；因為名額有限，出發前沒預料到天涯海角的觀光行程竟是如此趨之若鶩，慢了幾天上網預訂，竟讓當日的Laphroaig水源之旅無法全員到齊；鉅細靡遺的酒廠探訪行程，最終只有我和友人有幸參與，太太們半天假，放兩個中年大叔自由行一個下午。

其實從抵達艾雷的第一天起，Laphroaig就一直出現我們左右；在前往Ardbeg的路上，A846號公路上第一個引起我們驚呼的，就是Laphroaig路標出現在路旁；腦海裏那股煙燻、瀝青、入口後甜美專屬於拉弗格的氣息，毫無防備地就從齒頰間溢出，那是一種熟悉的愛戀、是一種欲罷不能的美感。

Laphroaig 酒廠的「水源之旅」行程，是帶領觀光客從發麥、糖化、發酵、蒸餾到入桶熟成的沉浸式體驗，期間還得背著自己的午餐，踏上Islay的山間小徑探訪製酒的水源地；路程不長卻別具特色，更在途中不同的休停點，分別品嚐三款不同風味的酒款 ，為旅程增添泥煤和煙燻風；然而行旅間的喜悅，卻不是這些按步就班的安排，而是我們在過程中，認識了三位來自南加州的北京移民。

同是威士忌發燒友，他們有著和我們類似的追酒歷程，為了這趟旅行，也是從八個月前就開始規劃，不過他們更熱切，北高地、Skye島、Speyside甚至連Jura島都要涉足，著實讓我們欽佩不已；遠在他鄉的異地遇見使用共用語言的同好，威士忌化去尷尬打開隔閡，直到行旅結束，我們在Port Ellen 鎮上相遇，還彼此分享哪一家雜貨店還有雞蛋可以買，結果被他們搶先一步，當晚我們讓餐桌上只剩2顆鴨蛋佐餐！

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