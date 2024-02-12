川普發狂言 稱將鼓勵俄羅斯攻擊欠款北約成員國

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有可能再度入主白宮的川普今天表示，他會「鼓勵」俄羅斯攻擊未履行財政義務的北約成員國。川普長期質疑這個軍事聯盟，這是他目前為止對北約所發出的最極端批評。

法新社報導，在俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿兩年之際，美國國會正討論對基輔的新援助方案。不過前總統川普（Donald Trump）一再表示，讓美國承諾保衛北大西洋公約組織（NATO）其他30個成員國是不公平的。

川普今天在南卡羅來納州競選集會上發表講話，他提及在一次未具體說明的北約會議與另一位國家元首的對話。

川普表示：「會中有一位大國總統站起來說，『好吧，先生，如果我們不付錢，遭到俄羅斯攻擊，你會保護我們嗎？』我說，『你沒付錢，想當個賴帳的人嗎？』」

「不，我不會保護你。事實上，我會鼓勵他們（俄羅斯）為所欲為。你必須付出代價。你必須支付你的帳單。」

在川普發表這番言論之前，參議院共和黨議員7日拒絕同意一項朝野協商出來的法案，該法案包括向烏克蘭提供急需的新資金、援助盟友以色列，以及解決美墨邊境危機的改革。

白宮發言人貝茨（Andrew Bates）在今天晚上一份聲明中表示：「鼓勵殘暴政權入侵我們最親密的盟友，實在是令人震驚與精神錯亂。」

貝茨補充說：「拜登總統將繼續加強美國的領導地位，而不是呼籲戰爭和助長瘋狂的混亂。」