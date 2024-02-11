過年緊盯工安！ 桃園副市長訪工廠 督促落實危險品管理

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今年春節連假有7天，許多工業區廠商都停班休息，但廠房內可能存放大量毒性化學物質及公共危險物品，稍有不慎仍可能致災。桃園市環保局過年期間不停歇，除公害陳情中心輪班服務外，桃園市副市長蘇俊賓也趁初二走春參香行程，與環保局前往工業區內高風險工廠訪視，除了解業者自主管理情形、督促落實防災措施外，也與業者針對即將修訂的「桃園市火災預防自治條例」交換意見，盼藉公私部門合作降低工廠危害風險。

蘇俊賓表示，桃園有1萬2000多家工廠，工業年產值已超過4兆元，是名符其實的工業大市，但經過他去年與經發、環保、消防、建管等單位整合盤點發現，許多工廠或倉儲業，在運作或貯存公共危險物品時缺乏管理，成為工安破口，尤其現行的「工廠管理輔導法」只規範工廠要申報相關化學品資料，卻未明確對倉儲有申報要求，目前桃園已決定要主動立法管理。

蘇俊賓指出，為加強補足既有法令不足，強化高風險場所防災措施，市府正辦理「桃園市火災預防自治條例修正草案」，未來重點將明確要求達一定規模以上工廠及倉儲火災警報應連動保全系統以利於即時通報，而自動灑水設備指引也要因倉庫型態多元調整修訂，以及公告對象申請工商登記時，需交待貯存物品種類、位置、數量等資訊、具高風險之違建優先拆除等規定，並持續以滾動式管理方式，強化高風險場所防災措施。

環保局表示，台灣立邦公司是國內知名的汽車烤漆供應商，但原料使用上包含多種列管毒性化學物質例如三氧化鉻、鉻酸鍶、甲基異丁酮、雙酚A、二乙醇胺及危險化學物品烤漆塗料、合成樹酯、胺基樹酯、冰醋酸等40幾種危險物品等。巡查發現台灣立邦公司平日即針對公共危險品及毒性化學物質儲存區的管理制定規範，春節期間雖放假停工，但保全人員及值班主管仍需時刻緊盯倉儲狀況，做好物料管理及安全檢查。

環保局期待透過這次修法，降低桃園市工廠火災發生率及嚴重程度，及提升市民生命財產保障，並捍衛消防員生命安全，才能真正落實降低災害風險管制目的。