龍年風向球》AI伺服器比重挑戰雙位數 AI PC等待大爆發

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全球科技巨頭傾力進攻AI領域，各大科技盛會AI含量破表，讓台灣AI供應鏈成為台股的中流砥柱，2023上半年由AI伺服器廣達、緯創、緯穎、技嘉、英業達領跑，下半年則由宏碁、華碩、仁寶等PC概念股接棒衝鋒，但整體產業方興未艾，今年仍將持續扮演台股主旋律嗎？

AI伺服器身價翻漲 2024年比重突破雙位數

受到PC等電子終端復甦緩慢影響，廣達、緯創、英業達等個股2023年營收呈現下滑，廣達甚至寫下4年新低，但AI伺服器貢獻逐步提升，廣達、緯創去年前3季稅後獲利均較前年成長，且EPS呈現「季季增」，也帶動股價翻倍狂飆，廣達兔年暴漲240%、緯創更翻漲超過3倍。

隨著輝達AI GPU架構以及超微最新推出的MI300系列架構問世，AI伺服器需求持續增長，相關產品也陸續放量出貨，集邦科技預估2023年AI伺服器（GPU、FPGA、ASIC）出貨量將超過120萬台、年增38%，2024年將再成長33%，AI伺服器佔整體伺服器比重將突破雙位數，逼近12%。

廣達董事長林百里認為「AI力即國力」，預期2024年AI伺服器基礎設施建置將加速，預期AI伺服器營收占比將持續提升；緯創則預估今年首季AI伺服器出貨將季增雙位數百分比、一般伺服器出貨將季減雙位數百分比，全年AI伺服器出貨成長將超過雙位數百分比；英業達也看好今年伺服器表現將優於PC，其中AI伺服器將呈現「倍數成長」，通用型及企業型將年增中個位數百分比。

AI PC喜迎換機潮 2025才是爆發年？

不只AI伺服器前景大好，AI PC也不落人後，半導體巨頭英特爾2023年底推出代號為「Meteor Lake」的Intel Core Ultra筆電處理器，是40年來首次搭載神經處理單元（NPU），可以實現高效能AI加速，預估今年將有超過230款筆電／PC採用，未來2年將推動超過一億台AI PC出貨，掀起疫後新一波換機潮。

國內雙A品牌宏碁、華碩也火速端出搭載Intel Core Ultra的新品，宏碁拿出最新AI-Ready筆記型電腦 Acer Swift Go 14、華碩則祭出Zenbook 14 OLED、ROG Zephyrus G16電競筆電、微星也在CES拿出全新掌機MSI-Claw應戰，此外，聯想、惠普、戴爾等PC巨頭也將陸續發布新品。

集邦科技預期，今年將是AI PC關鍵發展期，短期若未出現殺手級應用，恐難快速帶動消費型AI PC普及，華碩、和碩也指出今年PC市場會比去年好，但目前仍在過渡階段，預料2025年才是真正的「爆發年」。研調機構Canalys則預期，2025年AI PC將成為市場主流產品，2027的全球AI PC出貨量將達1.5億至2億台，占全年PC總額6成，年複合成長率上看94%。

伺服器、電腦周邊沾光 散熱、機殼大翻身

在AI時代沾光的還包括伺服器與電腦周邊的機殼、散熱廠，尤其AI伺服器需求增溫，儘管機殼廠去年前3季營運表現仍不佳，但勤誠、迎廣已經預告今年將以AI伺服器為重心，法人預期勤誠AI伺服器營收占比可望突破3成，迎廣也預估比重將從個位數逐漸攀升至雙位數。

散熱族群則明顯感受到AI訂單放量的貢獻，奇鋐、雙鴻去年前3季稅後淨利年增8%，奇鋐股價一飛沖天，今年元月營收更繳出年增101%的佳績，安鈦克更由虧轉盈，激勵股價暴增近4倍，成為台股漲幅前10大黑馬，隨著AI伺服器需求持續擴增，散熱今年營運表現可望再加溫。