解救你的大腦資源？早上第一件事先處理最不喜歡的工作

許多極為成功人士聲稱患有注意力不足過動症，當中有些人真的符合臨床醫療上的定義。其中一位是電影製片人傑克．艾勃茲（Jake Eberts），他的作品包括《溫柔火戰車》、《甘地》、《與狼共舞》、《溫馨接送情》、《大河戀》、《殺戮戰場》和《落跑雞》，他的電影共獲得六十六度奧斯卡提名，並贏得十七座奧斯卡獎項（他於2012 年去世）。他自己承認，他的注意力持續時間短、非常缺乏耐心，也很容易覺得無聊。

但他二十歲時就因為過人的聰明才智從麥吉爾大學畢業，二十五歲取得哈佛商學院MBA 學位之前，就負責帶領歐洲公司Air Liquide 的工程團隊。傑克很早就認出自己的主要弱點，即喜歡拖拖拉拉；這當然不是他獨有的毛病，對患有注意缺陷的人來說也不是特殊問題。為了對付這個毛病，傑克採用嚴格的「現在就做」策略。如果傑克必須要打好幾通電話，或是有堆積如山的事情待處理，他會立刻投入，即使影響到休閒或社交活動的時間也不例外。

他在早晨做的第一件事，就是把他最不喜歡的工作處理掉—開除人、跟投資者討價還價、支付帳單等。傑克學馬克吐溫稱這做法叫做「吃青早上第一件事就處理你最不喜歡的工作許多極為成功人士聲稱患有注意力不足過動症，當中有些人真的符合臨床醫療上的定義。其中一位是電影製片人傑克．艾勃茲（Jake Eberts），他的作品包括《溫柔火戰車》、《甘地》、《與狼共舞》、《溫馨接送情》、《大河戀》、《殺戮戰場》和《落跑雞》，他的電影共獲得六十六度奧斯卡提名，並贏得十七座奧斯卡獎項（他於2012 年去世）。他自己承認，他的注意力持續時間短、非常缺乏耐心，也很容易覺得無聊。

但他二十歲時就因為過人的聰明才智從麥吉爾大學畢業，二十五歲取得哈佛商學院MBA 學位之前，就負責帶領歐洲公司Air Liquide 的工程團隊。傑克很早就認出自己的主要弱點，即喜歡拖拖拉拉；這當然不是他獨有的毛病，對患有注意缺陷的人來說也不是特殊問題。為了對付這個毛病，傑克採用嚴格的「現在就做」策略。如果傑克必須要打好幾通電話，或是有堆積如山的事情待處理，他會立刻投入，即使影響到休閒或社交活動的時間也不例外。

他在早晨做的第一件事，就是把他最不喜歡的工作處理掉—開除人、跟投資者討價還價、支付帳單等。傑克學馬克吐溫稱這做法叫做「吃青低了人們進入白日夢模式的能力，而這個模式補充了中央執行注意系統的不足。

是否有某個大腦區域涉及拖延行事？如果你猜測是前額葉皮層導致自我監管、規劃與控制衝動的失敗，你是對的：拖延就像我們在這一章開頭所看到的，因為額葉損傷造成無能規劃時間所致。醫學文獻提到的許多患者在他們的這個大腦區域受損後，突然出現拖延的行為。

拖延有兩種類型。有些人拖延是為了追求充分的休息（在床上打發時間、看電視）；另一些人則是在面對困難或不喜歡的工作時拖拖拉拉，至於那些比較有趣或是能產生立即回報的活動則不會拖延。從這點來看，這兩種類型的活動程度有別：尋求休息的拖延者大多希望完全不要出力；而偏好有趣工作的拖延者向來享受忙碌和積極主動，但面對不那麼有趣的工作時難以開始動手。

另一個因素與延遲滿足有關，而人們容忍的程度因人而異。很多人面對工作計畫，眼光必須放遠，例如學者、商人、工程師、作家、建商和藝術家；也就是說，他們努力從事的事情可能需要數週或數月（甚至幾年）才能完成，而完成後也需要很長一段時間，才能得到任何獎勵、表揚或滿足。許多從事這些行業的人喜好諸如園藝、演奏樂器和烹飪，因為這些活動能得到直接而實質的結果—清除雜草後你可以看出花園的佈置；你可以聽見自己剛才彈奏的蕭邦樂曲；你可以嚐到剛烘焙好的大黃派。一般來說，需要長時間完成的活動（也因此需要很久以後才能獲得獎勵）我們更容易延遲動手，能立即得到回報的活動就不太可能被拖延。