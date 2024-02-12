有了這些代表去過沖繩！沖繩戰利品寶物大公開

非擁有不可的代表性商品！
ITEM 01 陶器
傳統工藝陶器有很多設計樸實的日常用品。不過，陶藝家的作品所費不貲。因為體積笨重，大量購買的話就用宅配寄回家。
價格：500日圓∼3萬日圓
襯托沖繩海天一色的玻璃送這個給老爸
ITEM 02 琉球玻璃
在家看著玻璃就能想起沖繩的碧海。仔細包妥避免回程路上破裂！搭飛機時不要放在托運行李中，手提帶上機艙比較安全。
價格：500日圓∼5000日圓
喜歡與眾不同的特色物品品質嚴選
ITEM 03 布製品
琉球織品的圖案有紅型和設計師時尚造型等，從小配件到包包，品項齊全。可以在工作室附設的藝品店買到。
價格：500日圓∼1萬日圓
沖繩自傲的在地啤酒！
ITEM 04 Orion 啤酒商品
大家知道喝慣的在地啤酒，Orion啤酒擁有自家品牌商品，如啤酒杯、T恤等，品項豐富到令人驚呼居然連這都有！
價格：200日圓∼
挑選沖繩風圖案
ITEM 05 手巾
印上風獅爺或鳳梨等沖繩代表性圖案的手巾頗受歡迎。選擇可當包巾使用的大尺寸也很實用。因為體積輕巧不笨重，適合買來送朋友。
價格：1000日圓∼
只要一件就能展現沖繩特色
ITEM 06 沖繩主題小物
用鯨鯊、沖繩秧雞、朱槿花等洋溢沖繩色彩的羊毛氈徽章來裝飾手邊物品！充滿手作溫暖的設計十分可愛！
價格：1500日圓∼
驚嚇面具保濕面膜
ITEM 07 風獅爺保濕面膜
貼在臉上就能變成風獅爺（！）的「美麗風獅爺面膜」，是能引起小騷動的趣味伴手禮。體積輕巧就算買很多也不會造成負擔！
價格：1000日圓
香皂、沐浴鹽等
ITEM 08 保養品
使用月桃或香檬等沖繩素材製成的沖繩保養品讓美麗UP！無添加劑及使用有機原料等對肌膚溫和的天然保養品，一定會受到女性歡迎。
價格：800日圓∼3000日圓
買這個就對了
ITEM 09 金楚糕
說到沖繩的知名點心非金楚糕莫屬。因為生產店家眾多，請參考P.146比較考慮後再選購最喜歡的商品。適合當分送用伴手禮。
價格：500日圓∼3000日圓
送這個給老爸
ITEM 10 泡盛
沖繩縣內有多家釀酒廠，生產各款名酒。也有熟成古酒。常見泡盛品牌有殘波、瑞泉和久米島的久米仙等。可以請店員介紹。
價格：1500日圓∼
品質嚴選
ITEM 11 飯店自有品牌商品
在高級度假飯店的販賣部，售有各款飯店主廚監製的食品雜貨或SPA提供的排毒茶等嚴選商品。把飯店的優雅氣氛帶回家吧。
價格：1000日圓∼5000日圓
沖繩的輕鬆小點
ITEM 12 開口笑
開口笑是沖繩版的甜甜圈。口味豐富有紅芋、黑糖等，真空包裝約可存放一週，相當耐放。不妨買回家配茶聊天。
價格：100日圓∼1000日圓
環保珊瑚咖啡
ITEM 13 咖啡
利用風化珊瑚烘焙成沖繩特有的咖啡。單包裝的濾掛式咖啡，造型簡潔俐落。推薦給咖啡愛好者。
價格：150日圓∼
沖繩即食料理包！
ITEM 14 沖繩麵
附麵、湯頭調味包和肉塊等配料，只要鍋子就能輕鬆完成！機場或伴手禮店一定有賣。可單包購買，價格不貴。
價格：100日圓∼
自家再現沖繩味！
ITEM 15 辣椒汁
沖繩料理必備，用泡盛浸漬島辣椒而成的辛辣調味料。可送給嗜辣者＆愛下廚的人。雖然包裝大多是玻璃瓶，但也有手掌大小的小紙盒裝。
價格：500日圓∼
沖繩料理必備食材！
ITEM 16 SPAM罐頭
可做苦瓜炒什錦或飯糰的萬用食材。罐頭包裝很耐放！沖繩縣內的超市大多有賣，機場也買得到。
價格：300日圓∼
*要買送人用的基本款伴手禮，推薦WASHITA SHOP國際通總店！那霸機場也有設櫃。