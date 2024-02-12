有了這些代表去過沖繩！沖繩戰利品寶物大公開

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

從傳統工藝品、點心到酒類，沖繩伴手禮的種類相當豐富！ 到哪裡買什麼比較好，預算要抓多少等，以下為不知該如何挑選伴手禮的人，介紹沖繩的必買好物。 上飛機時要留意行李不要超重了

非擁有不可的代表性商品！

ITEM 01 陶器

傳統工藝陶器有很多設計樸實的日常用品。不過，陶藝家的作品所費不貲。因為體積笨重，大量購買的話就用宅配寄回家。

價格：500日圓∼3萬日圓

購自這裡GO！

宮陶房

一翠窯

襯托沖繩海天一色的玻璃送這個給老爸

ITEM 02 琉球玻璃

在家看著玻璃就能想起沖繩的碧海。仔細包妥避免回程路上破裂！搭飛機時不要放在托運行李中，手提帶上機艙比較安全。

價格：500日圓∼5000日圓

購自這裡GO！

glacitta’琉球玻璃工房

宙吹玻璃工房 虹

喜歡與眾不同的特色物品品質嚴選

ITEM 03 布製品

琉球織品的圖案有紅型和設計師時尚造型等，從小配件到包包，品項齊全。可以在工作室附設的藝品店買到。

價格：500日圓∼1萬日圓

購自這裡GO！

SHIYON機織工房

MIMURI

沖繩自傲的在地啤酒！

ITEM 04 Orion 啤酒商品

大家知道喝慣的在地啤酒，Orion啤酒擁有自家品牌商品，如啤酒杯、T恤等，品項豐富到令人驚呼居然連這都有！

價格：200日圓∼

購自這裡GO！

Jisakasu

Orion本部度假SPA飯店

挑選沖繩風圖案

ITEM 05 手巾

印上風獅爺或鳳梨等沖繩代表性圖案的手巾頗受歡迎。選擇可當包巾使用的大尺寸也很實用。因為體積輕巧不笨重，適合買來送朋友。

價格：1000日圓∼

購自這裡GO！

雜貨屋〔SO〕

KUKURU那霸店

只要一件就能展現沖繩特色

ITEM 06 沖繩主題小物

用鯨鯊、沖繩秧雞、朱槿花等洋溢沖繩色彩的羊毛氈徽章來裝飾手邊物品！充滿手作溫暖的設計十分可愛！

價格：1500日圓∼

購自這裡GO！

海想國際通店

驚嚇面具保濕面膜

ITEM 07 風獅爺保濕面膜

貼在臉上就能變成風獅爺（！）的「美麗風獅爺面膜」，是能引起小騷動的趣味伴手禮。體積輕巧就算買很多也不會造成負擔！

價格：1000日圓

購自這裡GO！

WASHITA SHOP國際通總店

香皂、沐浴鹽等

ITEM 08 保養品

使用月桃或香檬等沖繩素材製成的沖繩保養品讓美麗UP！無添加劑及使用有機原料等對肌膚溫和的天然保養品，一定會受到女性歡迎。

價格：800日圓∼3000日圓

購自這裡GO！

Organic & Aroma Petaluna永旺那霸店

La Cucina SOAP BOUTIQUE

買這個就對了

ITEM 09 金楚糕

說到沖繩的知名點心非金楚糕莫屬。因為生產店家眾多，請參考P.146比較考慮後再選購最喜歡的商品。適合當分送用伴手禮。

價格：500日圓∼3000日圓

購自這裡GO！

新垣金楚糕本舖 牧志店

WASHITA SHOP國際通總店

送這個給老爸

ITEM 10 泡盛

沖繩縣內有多家釀酒廠，生產各款名酒。也有熟成古酒。常見泡盛品牌有殘波、瑞泉和久米島的久米仙等。可以請店員介紹。

價格：1500日圓∼

購自這裡GO！

泡盛之店 琉夏

WASHITA SHOP國際通總店

品質嚴選

ITEM 11 飯店自有品牌商品

在高級度假飯店的販賣部，售有各款飯店主廚監製的食品雜貨或SPA提供的排毒茶等嚴選商品。把飯店的優雅氣氛帶回家吧。

價格：1000日圓∼5000日圓

購自這裡GO！

The Busena Terrace

沖繩椰樹花園度假村

沖繩的輕鬆小點

ITEM 12 開口笑

開口笑是沖繩版的甜甜圈。口味豐富有紅芋、黑糖等，真空包裝約可存放一週，相當耐放。不妨買回家配茶聊天。

價格：100日圓∼1000日圓

購自這裡GO！

WASHITA SHOP國際通總店

松原屋製菓

環保珊瑚咖啡

ITEM 13 咖啡

利用風化珊瑚烘焙成沖繩特有的咖啡。單包裝的濾掛式咖啡，造型簡潔俐落。推薦給咖啡愛好者。

價格：150日圓∼

購自這裡GO！

WASHITA SHOP國際通總店

THE COFFEE STAND

沖繩即食料理包！

ITEM 14 沖繩麵

附麵、湯頭調味包和肉塊等配料，只要鍋子就能輕鬆完成！機場或伴手禮店一定有賣。可單包購買，價格不貴。

價格：100日圓∼

購自這裡GO！

SanA 那霸Main Place

自家再現沖繩味！

ITEM 15 辣椒汁

沖繩料理必備，用泡盛浸漬島辣椒而成的辛辣調味料。可送給嗜辣者＆愛下廚的人。雖然包裝大多是玻璃瓶，但也有手掌大小的小紙盒裝。

價格：500日圓∼

購自這裡GO！

SanA 那霸Main Place

WASHITA SHOP國際通總店

沖繩料理必備食材！

ITEM 16 SPAM罐頭

可做苦瓜炒什錦或飯糰的萬用食材。罐頭包裝很耐放！沖繩縣內的超市大多有賣，機場也買得到。

價格：300日圓∼

購自這裡GO！

SanA 那霸Main Place

Jimmy’s大山店